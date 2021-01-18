الإسكندرية

نهى السيد تحصد ميدالية وشهادة التميز لأفضل موظفة حكومية عربية

بعد تكريم محافظ الإسكندرية لتتوجيها بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية
مها يونس 1:24 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21 1:24 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21

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تسلمت المهندسة نهى أحمد السيد، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالديوان العام لمحافظة الإسكندرية ، والمتوجة بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية، اليوم، شهادة التميز وميدالية التميز لأفضل موظفة حكومية عربية من الدكتور ناصر القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية لجامعة الدول العربية.

يشار إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قام بتكريم المصرية نهي أحمد بعد تتوجيها بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومي العربي بالإمارات، معرباً عن فخره بكونها أحد موظفي الديوان والتي يجب أن تكون مثال يحتذى به لكافة الموظفين والعاملين في الدولة المصرية، مؤكدا على ضرورة استمرار تعظيم الأداء في كافة المؤسسات.

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نهى السيد تتسلم ميدالية التميز
نهى السيد تتسلم شهادة التميز كأفضل موظفة حكومية عربية
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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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