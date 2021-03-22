ثقافة وفنون

«نهضة مصر للنشر» تعرض إصداراتها في معارض الإسكندرية والشيخ زايد للكتاب

تقدم الدار هذا العام مجموعة ضخمة من الإصدارات الجديدة من كتب الأطفال المؤلفة والمترجمة والتى تضم أشهر سلاسل المجلات والقصص العالمية
سلوى عثمان 6:43 م, الأثنين, 22 مارس 21 6:43 م, الأثنين, 22 مارس 21

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تشارك «دار نهضة مصر للنشر» في معرض الإسكندرية للكتاب الذي تبدأ فعالياته من 25 مارس حتى 3 أبريل المقبل، بالإضافة إلى معرض الشيخ زايد الذي يبدأ 1 أبريل حتى 12 أبريل المقبل، وتقدم الدار باقة متنوعة من الكتب الثقافية لكبار الكُتاب والسياسين ورجال الفن والثقافة في مختلف المجالات.

إلى جانب العديد من الإصدارات الجديدة التي تنتظر زوار المعرض، يأتي في مقدمتها روايات الكاتبة ريم بسيونى الأكثر مبيعًا والتى تضم «سبيل الغارق» و«أولاد الناس».

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وأيضًا كتاب «اسمي بولا نادية لطفي تحكي» لأيمن الحكيم، وديوان «فوضى المشاعر» للدكتور مدحت العدل.

ومجموعة مترجمة جديدة لثلاثة أعمال لرائد التفكير الإبداعي إدوارد دي بونو؛ وهي: «التفكير الجانبي»، و«أحذية التفكير الست»، و«علِّم نفسك كيف تفكر».

يأتي كل هذا بالإضافة إلى مجموعة متميزة من روايات كبار الأدباء مثل يوسف إدريس ويحيى حقي وأنيس منصور وجمال الغيطانى.

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كما تقدم نهضة مصر مجموعة من الإصدارات الهامة التي تمت إعادة طباعتها مؤخرًا والتى تضم رواية «اقتحام» لعماد رشاد.

و«انتهى زمن الفرص الضائعة» لأنيس منصور، و«الهدوء» لسوزان كين، و«الزيني بركات» لجمال الغيطاني.

كما سوف يتنسى للقراء الحصول على خصومات تصل إلى 50% خلال فترة المعارض.

كما تقدم الدار، هذا العام، مجموعة ضخمة من الإصدارات الجديدة من كتب الأطفال المؤلفة والمترجمة، والتى تضم أشهر سلاسل المجلات والقصص العالمية.

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ومنها إصدارات ديزنى العالمية Disney، وناشيونال جيوجرافيك National Geographic وDK، وHarry Potter وGoosebumps، إلى جانب العديد من قصص الأطفال المؤلفة.

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بقلم سلوى عثمان

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