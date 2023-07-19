نهضة مصر لريادة الأعمال توقع شراكة مع VMS لدعم الشركات الناشئة في مصر والسعودية

أعلنت شركة نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures عن توقيع شراكة استراتيجية مع Value Maker studio VMS ، وذلك بهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المملكة العربية السعودية ومصر، ومن ثم خلق فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

وتعد نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures، الذراع الاستثماري لمجموعة شركات نهضة مصر، شركة رأس المال المخاطر الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم، والتي تقدم خدمات الاحتضان والتسريع والاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في مجالات التعليم والثقافة والحلول التعليمية المبتكرة.

وتضمن Value Maker Studio لرواد الأعمال من شمال إفريقيا والشرق الأوسط الوصول إلى أسواق المملكة العربية السعودية والتوسع بها، وبفضل خبراتها ومواردها واتصالاتها، تساعدهم على النجاح وتقليل المخاطروتقدم لهم التسهيلات المتمثلة في التمويل والخدمات التقنية، والإدارة المالية والقانونية والموارد البشرية وخدمات التوظيف وغيرها.

وبهذا التحالف ستعمل الشركتان على دعم عدد أكبر من الشركات الناشئة ورواد الأعمال العاملين في قطاع تكنولوجيا التعليم من خلال برامج الاحتضان والتسريع المختلفة التي تقدمها EdVentures، كما ستقوم VMS بواسطة شبكتها الواسعة، بتعزيز فرص نجاح الشركات الناشئة وتوسعتها وتزويدها بالإرشادات الأساسية والخدمات الاستشارية.

ومن جانبها قالت داليا إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة EdVentures: «سعداء جدًّا بهذه الشراكة والتي تخدم الرؤى المستقبلية لـ 2030 والجهود المتواصلة لكل من المملكة العربية السعودية ومصر في تطوير قطاع تكنولوجيا التعليم».

وأضافت: «يسعدنا أن نتحد مع VMS؛ الشريك الذي يؤمن برؤيتنا في تطوير التعليم وتمكين الجيل القادم، ومعًا سنستكمل المسيرة، وسنقود الابتكار، ونخلق فرص عمل، وندعم توسع الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية ومصر والمنطقة العربية ككل».

وقال معتز أبوعنق رئيس مجلس إدارة شركةVMS : «سنمنح الرياديين الفرصة لتحقيق طموحاتهم وتحويل أفكارهم الجريئة إلى مشاريع مزدهرة، مما يعزز الاقتصاد ويسهم في خلق فرص عمل وتنمية مستدامة».

وأعرب أبوعنق عن سعادته واهتمامه بالتعاون مع EdVentures بهدف تطوير التعليم وتمكين الجيل القادم،ومنذ تأسيسها نجحت شركة VMS في زمن قياسي لم يتجاوز ستة أشهر فقط في تحقيق 60% من أهدافها الاستثمارية، مما يعكس رؤيتها الواضحة والمرنة في التعامل مع التحديات.

وخلال مشاركتها في «مبادرة الوعي لتحقيق رؤية 2030»، يتجلى التزام VMS نحو دعم الابتكار السعودي، إذ تطمح إلى خلق مستقبل مزدهر للمملكة مع شركاء النجاح؛ حيث تعزز الشركة مكانتها الاستثمارية كرائدة تتبنى الابتكار وتمهد الطريق للمستقبل.

يشار إلى أن شركة نهضة مصر لريادة الأعمالEdVentures نجحت منذ إطلاقها عام 2017 في دعم أكثر من 70 شركة ناشئة ورائد أعمال، واستثمرت في 14 شركة من أكبر الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا التعليم وتطوير المهارات البشرية في مصر والمنطقة العربية.

واختارت «هولون آي كيو» 9 شركات تدعمها EdVentures من ضمن أفضل 50 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، وهي: «iSchool»، و«أخضر»، و«COLNN»، و«OTO»، و«Entreprenelle»، و«Career 180»، و«EYouth»، و«Sprints»، و«Jeel».

ومن المتوقع أن تحدث هذه الشراكة الاستراتيجية تغييرًا جذريًّا في المشهد التعليمي في السعودية ومصر والمنطقة العربية تباعًا، ومواكبة التطورات الثورية التي نشهدها الآن في قطاع تكنولوجيا التعليم واستخدام الذكاء الاصطناعي وتغيير شكل ومسقبل التعليم للأجيال المقبلة.