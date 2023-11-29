«نهضة مصر» تنشئ مدرسة دولية بتكلفة 20 مليون جنيه بشراكة فنلندية

قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، إن شركتها أنشأت مدرسة دولية للتعليم الفنى والتكنولوجيا التطبيقية الخاصة بالفندقة، بتكلفة تجاوزت 20 مليون جنيه، بشراكة مع مؤسسة OPE الفنلندية.

وأرجعت تلك الشراكة مع المؤسسة الفنلندية؛ لأنها الأولى أوروبيا فى مجال جودة التعليم الفنى.

وأضافت لـ”المال” أن “نهضة مصر” تمتلك شركة “تأهيل” لتنمية مهارات التميز كذراع لها للتدريب المهنى وتنمية المهارات لطلاب المدارس الفنية.

وتابعت أن مدرسة “نهضة مصر” بالجيزة تخدم 100 طالب بكل سنة دراسية، تتكفل بمصاريفهم الشركة، لافتة إلى أنهم يحتاجون رعاية تعليمية وتنظيمية مختلفة، ما دفع إلى تقليل أعدادهم للتأكد من جودة المهارات التعليمية التى حصل عليها الخريجون، بعد اجتيازهم لعدد من الاختبارات.

وصرحت بأن الشركة تدير 5 مدارس للفندقة على مستوى البلاد، منها 2 بمدينة بدر، والـ3 الأخرى بالجيزة ومصر القديمة وبنى سويف، بمناهج ومعايير دولية، وبالشراكة مع مستثمر فنلندى.

وذكرت أن “تأهيل” تتسلم المدارس الفنية والتكنولوجية الخاصة بالشركات والهيئات الخاصة فى مراحلها المختلفة، وتقوم بتتفيذ الإنشاءات الأولية مرورا بتأثيثها التعليمى انتهاء باختيار الكوادر التدريسية والإدارية.

وأوضحت أن شركتها بصدد إتمام تعاقد دولى مع ألمانيا لإمدادها بخبراء من خريجى المدارس الفنية المختلفة بمجالات الفندقة والصحة وبعض المهن الحرفية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت إن “نهضة مصر” على وشك الانتهاء من إنشاء أكاديمية لتعليم الحرف والفنون المختلفة، تمنح شهادات معتمدة للدارسين بها، ومن المرجح تدشينها فى غضون أشهر قليلة قادمة.

وأضافت أن شركة تأهيل أعدت 10 مناهج لصالح وزارة التربية والتعليم، منها ما هو خاص بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والفنية، أبرزها “السويدى” و”فتح الله”، مشيرة إلى أنها تستهدف الانتشار ببلدان أخرى، بعد نجاحها فى إدارة مشروعاتها على المستوى المحلى.

وصرحت بأن شركتها تعمل منذ انطلاقها فى عام 2021 بقطاع خدمات التعليم الفنى والتدريب المهنى لتأهيل الشباب ومساعدتهم على اكتساب أحدث المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة، واستعدادًا للمهن الجديدة التى تتناسب مع الاتجاهات العالمية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق.

واستطردت أن شركة تأهيل تسعى نحو بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص فى مصر ودول الاتحاد الأوروبى، لتوفير خدمات تلبى المعايير الدولية فى تخريج قوى عاملة ذات مهارات حديثة متوافقة مع متطلبات سوق العمل العالمية.

ولفتت إلى أن مجموعة “نهضة مصر” أسست “تأهيل” لتنمية مهارات التميز، بهدف تقديم حلول للعمالة، عبر التركيز على التعليم والتدريب المهنى والفنى، ودعمهما بمهارات مختلفة وفق متطلبات السوق، لمواجهة تحدى البطالة ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تحويل تلك القوى المتزايدة إلى أصول مؤثرة فى النمو الاقتصادى.

وقالت إن شركتها تعمل على تقديم التدريب المهنى بعدد من الفروع، كالزراعة، والسياحة والضيافة المستدامة والفندقة، والتكنولوجيا والصناعة والتصميم، والطاقة المستدامة المستمدة من المصادر الطبيعية، والخدمات اللوجستية والبحرية وإجراءات النقل الآمنة، ناهيك عن استخراج المياه والصرف الصحى، وطرق توفير المياه ذات الجودة العالية، والبناء والتشييد الحديثين وصيانة البنية التحتية.