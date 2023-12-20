«نهضة مصر» تعتزم تأسيس أكاديمية للتعليم الفنى باستثمارات 3.6 مليون يورو

تدرس مجموعة «نهضة مصر» تأسيس أكاديمية للتعليم الفنى والتدريب المهنى عبر تابعتها «تأهيل» بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى باستثمارات تقدر بنحو 3.6 مليون يورو.

وقالت الدكتورة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر، إن الأكاديمية الجديدة ستكون حاصلة على شهادة اعتماد دولى يتيح فرص عمل موسعة للخريجين، موضحة أن المجموعة تدير حاليا 5 مدارس للتأهيل والتدريب الفنى.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش اتفاقية الشراكة التى وقعتها المجموعة أمس مع شركة «سيرا وإينوفيت» للتعليم لتبادل الخبرات والحلول الرقمية فى قطاع التعليم ما قبل الأساسي.

على صعيد آخر، كشفت داليا عن خطة المجموعة لدعم 20 شركة ناشئة خلال العام المقبل من خلال حاضنة ريادة الأعمال التابعة لها «أدفنشرز» والتى تضم حاليا ما يقرب من 76 كيانا.

وتابعت إن المجموعة تستهدف التركيز على الشركات الناشئة وفقا للفرص المناسبة، لافتة إلى أن «نهضة مصر» لديها خطة لتقديم المزيد من الدعم للكيانات.

وأكدت أن استحواذ «نهضة مصر» على %33 من أسهم شركة «أنوفيت» للتعليم سيسهم فى تطوير العملية التعليمية وإتاحة برامج التدريب وخلق نظام متكامل للكيانات الراغبة فى تأسيس الحضانات للأطفال.