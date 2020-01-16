اتصالات وتكنولوجيا

«نهضة مصر» تطلق تطبيقا رقميا لفاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

أطلقت دار نهضة مصر للنشر تطبيق رقمي خاص بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 ، بهدف تيسير تجربة التسوق في المعرض على القراء. يتيح تطبيق نهضة مصر التعرف على العروض الخاصة التي تقدمها الدار على الكتب في معرض القاهرة الدولي…

جهاد سالم 3:27 م, الخميس, 16 يناير 20 3:27 م, الخميس, 16 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أطلقت دار نهضة مصر للنشر تطبيق رقمي خاص بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 ، بهدف تيسير تجربة التسوق في المعرض على القراء.

يتيح تطبيق نهضة مصر التعرف على العروض الخاصة التي تقدمها الدار على الكتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب وكذلك أماكن توفرها.

كما يتيح التطبيق الرقمي بعض الخواص ، مثل تصفح الإصدارات الجديدة، والبحث عن الكتب المتوفرة في جناح نهضة مصر في المعرض بمختلف أنواعها الثقافية للكبار والصغار، هذا إلى جانب الكتب التعليمية.

واعلنت نهضة مصر عن عروض جديدة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ومنها إتاحة خاصية جمع النقاط مع كل عملية شرائية واستبدالها بهدايا .

كما يستطيع مستخدمو التطبيق متابعة فعاليات نهضة مصر الثقافية من حفلات توقيع ، وأنشطة مختلفة للأطفال من ورش حكي وأنشطة ومهارات يدوية.

الجدير بالذكر، أن تطبيق دار نهضة مصر للنشر متوفر في متجر جوجل للتطبيقات وفي Apple-App store.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

«اطلب» ترحب بضم كباتن «كاريدج» الكويتية بعد تخارجها من مصر

محمود جمال 9:11 ص, الأثنين, 5 أغسطس 19

«فكهاني» تعتزم زيادة رأسمالها بملايين الدولارات

أحمد عاشور 8:10 ص, الأحد, 4 أغسطس 19

«ميني ماكس» تتعاقد مع «أمبرو» على تنفيذ نظام لمتابعة المشروعات السعودية

سمية كمال 9:17 ص, الأربعاء, 3 يوليو 19

«تراكسل» و«هوفو» لنقل البضائع أونلاين تستثمران 600 ألف دولار

المال - خاص 10:46 ص, الأحد, 23 يونيو 19

أوليكس تطلق خدمة الديلفري من البائع إلى المشتري

محمود جمال 11:21 م, الأربعاء, 29 مايو 19