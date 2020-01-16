«نهضة مصر» تطلق تطبيقا رقميا لفاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

أطلقت دار نهضة مصر للنشر تطبيق رقمي خاص بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 ، بهدف تيسير تجربة التسوق في المعرض على القراء. يتيح تطبيق نهضة مصر التعرف على العروض الخاصة التي تقدمها الدار على الكتب في معرض القاهرة الدولي…

أطلقت دار نهضة مصر للنشر تطبيق رقمي خاص بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 ، بهدف تيسير تجربة التسوق في المعرض على القراء.

يتيح تطبيق نهضة مصر التعرف على العروض الخاصة التي تقدمها الدار على الكتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب وكذلك أماكن توفرها.

كما يتيح التطبيق الرقمي بعض الخواص ، مثل تصفح الإصدارات الجديدة، والبحث عن الكتب المتوفرة في جناح نهضة مصر في المعرض بمختلف أنواعها الثقافية للكبار والصغار، هذا إلى جانب الكتب التعليمية.

واعلنت نهضة مصر عن عروض جديدة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ومنها إتاحة خاصية جمع النقاط مع كل عملية شرائية واستبدالها بهدايا .

كما يستطيع مستخدمو التطبيق متابعة فعاليات نهضة مصر الثقافية من حفلات توقيع ، وأنشطة مختلفة للأطفال من ورش حكي وأنشطة ومهارات يدوية.

الجدير بالذكر، أن تطبيق دار نهضة مصر للنشر متوفر في متجر جوجل للتطبيقات وفي Apple-App store.