«نهضة مصر» تضم منصة EYouth لشركاتها وتستثمر 3 ملايين جنيه لتطويرها

ضمّت شركة نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures، منصة EYouth إلى مجموعة شركاتها، فضلًا عن استثمار 3 ملايين جنيه لتطوير خدمات المنصة الإلكترونية، وتوسيع نطاقها لتشمل مصر وباقي الدول الأفريقية.

وتقدم EYouth مجموعة من البرامج التعليمية المختلفة في مجالات “ريادة الأعمال- التأهيل المهني- المهارات الشخصية وتنمية المجتمع”؛ بهدف تمكين الشباب المصري.

وأشارت داليا إبراهيم، العضو المنتدب لمجموعة نهضة مصر للطباعة والنشر، إلى أن شركة EdVentures “إحدى شركات نهضة مصر” تهدف إلى دعم قطاع واسع من الشباب من رواد الأعمال والشركات الناشئة؛ لتمكينهم من إدارة مشروعاتهم وشركاتهم.

واستكملت أن انضمام EYouth إلى مجموعة شركاتنا يعد خطوة هامة لوصول الدعم إلى الشركات الناشئة في مختلف المحافظات، خاصة الصعيد، مع ربطهم برجال الأعمال من المستثمرين وتقديم مختلف البرامج التدريبية والاستشارية لهم.

وأكدت إبراهيم سعي الشركة لتطوير قاعدة كبيرة من رواد الأعمال في مصر، والذين يعدّون قاطرة الاقتصاد القادمة؛ لما لذلك من تعظيم الأثر المجتمعى وتوفير فرص عمل جديدة لملايين الشباب.

وقال علاء عبيدة، الشريك المؤسس ومدير الابتكار بشركة EYouth، إن الاستثمار في مجال تدريب وتنمية قدرات الشباب في مختلف المحافظات والتفكير نحو التوسع عربيًّا وأفريقيًّا، ومجال التعليم غير الرسمي يمثل احتياجًا ضخمًا في ظل المنافسة بسوق العمل على اختيار العناصر الأكثر تأهيلًا.

وأعرب مصطفى عبد اللطيف، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي بشركة EYouth، عن سعادته بالشراكة مع “نهضة مصر”، ما يساعد منصة EYouth على التطور والتوسع.

جدير بالذكر أن نهضة مصر للنشر قامت بتأسيس شركة EdVentures عام 2017 لتصبح أول شركة رأسمال مخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستثمر في الشركات الناشئة المتخصصة في مجالات التعليم والثقافة والحلول التعليمية المبتكرة.

وتستقبل EdVentures طلبات الانضمام والدعم من الشركات الناشئة بصفة مستمرة من خلال هذا الرابط

https://www.nmedventures.com/apply-now/investment/

وبدأت EYouth مسيرتها منذ 10 أعوام فى 2010 قامت خلالها بتدريب أكثر من 65 ألف شاب مصري في 27 مدينة بمختلف المحافظات من خلال فعالياتها المختلفة ومعكسرات التدريب.

كما عاونت شركة EYouth عددًا من المشروعات الناشئة، والمبادرات المجتمعية بإجمالي 1500 مبادرة ومشروع اجتماعي.