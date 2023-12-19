نهضة مصر تستهدف زيادة استثماراتها في مجالات التعليم

كشفت الدكتورة دينا إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة دار نهضة مصر، أن هدف الشراكة مع “سيرا” للتعليم واينوفيت، هو العمل على استكمال مسيرة التنمية وبناء الإنسان التي بدأتها نهضة مصر.

وأضافت أن دار نهضة مصر تم تدشينها منذ ما يقرب من 82 عاما بدار لنشر وتطوير الكتب، مبينة أن المجموعة تحولت إلى قابضة بها 8 شركات تابعة.

وأوضحت إبراهيم أن المجموعة دشنت شركة تابعة لتطوير بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة، مبيننة أن نهضة مصر تمتلك استثمارت في 14 شركة ناشئة.

ولفتت إلى أن المجموعة لديها رؤية لزيادة استثماراتها في قطاع التعليم وتطوير المناهج خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الاتحاه للتوسع نحو أسواق جديدة.