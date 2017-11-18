ثقافة وفنون

نهضة مصر تبدأ إنتاج مسلسل أطفال 3D

جهاد سالم قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للطباعة والنشر، إن الدار تعمل حاليًا على إنتاج مسلسل أطفال ثلاثي الأبعاد، تحت اسم "نور"، بالتعاون مع مؤسسة الأزهر وأكاديمية البحث العلمي مدته 30 حلقة، عن علماء المسلمين. وأضافت إبراهيم أن الدار بصدد طباعة كتابين جديدين، الأول لخالد حبيب، و
18 نوفمبر، 2017 18 نوفمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

جهاد سالم

قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للطباعة والنشر، إن الدار تعمل حاليًا على إنتاج مسلسل أطفال ثلاثي الأبعاد، تحت اسم “نور”، بالتعاون مع مؤسسة الأزهر وأكاديمية البحث العلمي مدته 30 حلقة، عن علماء المسلمين.

وأضافت إبراهيم أن الدار بصدد طباعة كتابين جديدين، الأول لخالد حبيب، والثاني لإسعاد يونس، إضافة إلى مجموعة روايات وكتب أطفال.

وتضم مؤسسة “نهضة مصر”، 5 شركات: الأولى للنشر والصحافة، وأخرى للرسوم المتحركة، وشركة سوفت وير، وشركة تجارة لإنتاج مستلزمات المدارس، وشركة الإنيميشن.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً