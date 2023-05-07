«نهر الخير» تقترض 50.9 مليون جنيه من البنك الأهلى لتمويل شراء آلات ومعدات زراعية

وافق مجلس إدارة شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، على تفويض العضو المنتدب في التوقيع على التسهيلات الائتمانية.

وذلك للحصول علي قرض بقيمة 50.9 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات من البنك الأهلي المصري، بفائدة 11%.

وأشارت الشركة في بيان لإدارة البورصة إلى أنه سيتم استخدام القرض لتمويل شراء الآلات والمعدات الزراعية.

جديد بالذكر أن شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، حققت خلال 2022، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 19.5%.

وسجلت نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، صافي ربح بقيمة 35.9 مليون جنيه خلال عام 2022، مقابل 30.06 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، بنحو 29.5%، لتسجل 146.02 مليون جنيه عن عام 2022، مقابل 112.27 مليون جنيه، العام السابق له.