«نهر الخير» تستهدف نمو الإيرادات إلى 500 مليون جنيه

أول شركة يتم قيدها بالبورصة من كيانات مشروع 1.5 مليون فدان

أكد أحمد سيد، العضو المنتدب لشركة «نهر الخير» للتنمية والاستثمار الزراعى، أنها تستهدف الوصول بحجم إيرادات النشاط السنوى إلى 500 مليون جنيه، والأرباح إلى 186 مليونا خلال خمس سنوات، أى بحلول 2026 وذلك وفقا لخطة الطرح فى البورصة.

وتستعد الشركة لبدء تداول أسهمها فى البورصة بحصة %61.5 من رأسمالها خلال الأسبوع الجارى.

وأوضح «سيد» – فى تصريحات لـ«المال» – أن «نهر الخير» تستهدف نمو مبيعاتها لتصل إلى 130 مليون جنيه بنهاية 2022 مقابل 87 مليونا محققة خلال 2021.

وأشار إلى أن شركته تستهدف من القيد فى البورصة تعزيز المركز المالى وتدعيم هيكلها التمويلى وإمكانية زيادة رأس المال وزيادة قيمتها السوقية، وتعزيز قدرتها على المنافسة وإتاحة المزيد من الفرص للمشاركة فى استثمارات جديدة.

وقال إن شركته تستهدف التوسع فى استصلاح واستزراع المساحات المتبقية من أراضيها بمحاصيل مثل البنجر والذرة، إلى جانب زيادة مساحة الأشجار.

وأكد أن «نهر الخير» تخطط للتوسع فى قطاع الإنتاج الحيوانى وزيادة أعداد الرءوس من الماعز والأغنام، بالإضافة إلى الاستحواذ على عقود إضافية فى مجال الخدمات البيئية.

وأشار إلى أن «نهر الخير» ستكون أول شركة يتم إدراجها فى البورصة من حزمة الشركات المستفيدة من مشروع 1.5 مليون فدان ، باعتبارها أداة تمويل سهلة الدخول والخروج للمستثمرين .

وأضاف أن الشركة بدأت أعمالها عام 2011 بنحو 28 مساهما فقط، ارتفع عددهم حاليا إلى 466 .

وأشار إلى أن رأس مال الشركة بدأ بقيمة 2 مليون جنيه فى 2011 ليصل إلى 200 مليون جنيه، خلال السنوات العشرالماضية، مما يعكس ثقة المستثمرين فى الدخول بزيادات رأس مال الشركة.

وأوضح أن شركته تستهدف الانتهاء من استصلاح 5138 فدانا المملوكين لها بمشروع 1.5 مليون فدان بمنطقة غرب المنيا بنهاية 2024.

وذكر أن الشركة استصلحت نحو 2500 فدان حاليا من خلال زراعات بنجر السكر والذرة والليمون والزيتون والتين الإسبانى، كما تعاقدت مع شركة «صافولا» الغذائية على استزراع 250 فدانا لصالحها بمحصول بنجر السكر و ألف فدان لصالح شركة القناة للسكر.

وحققت «نهر الخير» أرباحا قبل الضرائب بنهاية شهر سبتمبر 2021 بقيمة 27 مليون جنيه، مقابل أرباح قبل الضريبة بقيمة 10.8 مليون عن عام 2020 بأكمله.