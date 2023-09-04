«نهر الخير» تحصل على 3422 فدانًا بقيمة 191 مليون جنيه في المنيا

أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، عن تعاقد شركتها التابعة “مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة”، مع محافظة المنيا لشراء 3422 فدانًا بقيمة 191 مليون جنيه.

وتمتلك نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، نحو 57.28% من شركة الأهلي للزراعات الحديثة.

وأشارت نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى إلى أنه تم سداد 28.59 مليون جنية تمثل 15%، من قيمة الأرض .وبذلك تصبح المساحة الإجمالية للأراضي المملوكة لمجموعة الأهلي للزراعات الحديثة 7 آلاف فدان.

جدير بالذكر أن شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، حققت نمو أرباح في صافي الأرباح خلال 2022، بنسبة 19.5%.

وسجلت نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، صافي ربح بقيمة 35.9 مليون جنيه خلال عام 2022، مقابل 30.06 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، بنحو 29.5%، لتسجل 146.02 مليون جنيه عن عام 2022، مقابل 112.27 مليون جنيه، العام السابق له.