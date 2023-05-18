«نهر الخير» تتملك 52 فداناً ضمن مشروع «المليون ونصف فدان» بغرب المنيا

أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي تعاقد إحدى شركاتها التابعة مع شركة تنمية الريف المصري، على تملك 52 فدانًا بمشروع “المليون ونصف فدان”، بامتداد غرب المنيا.

وأوضحت الشركة أن التعاقد من خلال شركة الأهلي للزراعات الحديثة التابعة، والتي تمتلك “نهر الخير” نحو 57.28% منها.

وأشارت إلى أنه تم سداد نحو 478 ألف جنيه تمثل 20% من إجمالي المبلغ المتعاقد عليه مع شركة تنمية الريف المصري.

جدير بالذكر أن “نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي” حققت نموًّا في صافي الأرباح خلال 2022، بنسبة 19.5%.

وسجلت “نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي” صافي ربح بقيمة 35.9 مليون جنيه، خلال عام 2022، مقابل 30.06 مليون جنيه خلال 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة بنحو 29.5%، لتسجل 146.02 مليون جنيه عن عام 2022، مقابل 112.27 مليون جنيه، العام السابق له.