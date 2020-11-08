نهاية نوفمبر.. آخر موعد لسداد اشتراك الغرفة التجارية بالإسكندرية تفادياً للغرامة

يجب على منتسبي الغرفة التجارية بالإسكندرية، من التجار والصناع، ومؤدي الخدمات المقيدين بالسجل التجاري، المبادرة بسداد اشتراك الغرفة عن عام 2020، والسنوات السابقة في موعد غايته 30/11/2020 لهذا الغرض

تنتهى بنهاية شهر نوفمبر الحالىن مهلة سداد اشتراك الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية عن عام 2020، والسنوات السابقة للسماح، لمنتسبيها من التجار والصناع، ومؤدي الخدمات المقيدين بالسجل التجاري، من سداد الاشتراك.

تفاديًا لسداد التعويض المقرر وقيمته 25% من الاشتراك السنوي

وكشفت مصادر من الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن سداد الاشتراك قبل تلك المدة سيكون تفاديًا لسداد التعويض المقرر وقدره 25%، من قيمة الاشتراك السنوي، طبقًا للمادة 25 من قانون الغرفة التجارية رقم 189 لسنة 1951 المعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 6 لسنة 2002.

وأضافت المصادر، أنه يجب على منتسبي الغرفة التجارية بالإسكندرية، من التجار والصناع، ومؤدي الخدمات المقيدين بالسجل التجاري، المبادرة بسداد اشتراك الغرفة عن عام 2020، والسنوات السابقة في موعد غايته 30/11/2020 لهذا الغرض.

وتسعى الغرفة التجارية بالإسكندرية لتنفيذ نظام متكامل ومركزي لميكنة بعض أعمال الغرفة وذلك عبر إجراء ممارسة عامة بالمظاريف المغلقة “فني-مالي”، وفقًا لقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، لتنفيذ نظام متكامل ومركزي لميكنة بعض أعمال الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وتعتبر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، هى أول غرفة وطنية أنشئت فى جمهورية مصر العربية والمنطقة العربية كلها، حيث تم تأسيسها 30 أبريل سنة 1922 كمؤسسة اقتصادية قومية لها دورها فى رعاية وإنهاء المصالح التجارية والاقتصادية ودعم الإنتاج.

وكان للغرفة التجارية بالإسكندرية دورها الواضح فى توطيد العلاقات الخارجية مع مختلف بلدان العالم من خلال اتفاقيات التوأمة مع الغرف النظيرة، علاوة على تلاحمها مع المجتمع السكندرى فى مختلف المجالات.

ويتكون مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية الحالى من أحمد محمد الوكيل رئيسا وأحمد حسن احمد نائبا أول، وأحمد محمد صقر نائبا ثانيا، وعمرو مصيلحي سكرتيرا عاما، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق، والمهندس شريف فخري بقطر أمين صندوق مساعد، والدكتور كرم كردي ممثلا للغرفة بمجلس إدارة اتحاد الغرف.

كما يتكون أعضاء مجلس الإدارة من محمد على مسعد فتح الله ، ومحمد حسين ماهر حفني ، وعمر خميس العنيمي، وهشام جمال الدين أحمد حلمى، وجابر أنور، وعبد الله سراج الدين، وشريف زكى سعيد مختار الجزيرى، وأشرف خالد أحمد داود ، وأشرف إبراهيم منير الجزايرلى، وهانى فتحى سعد شمسية، والبديوى السيد محمد على، ومحمود أحمد مرعى عيسى.