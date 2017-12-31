نهاية مؤلمة لمانشستر سيتي في 2017

علي المصري:خرج كيفن دي بروين، صانع لعب مانشستر سيتي، على محفة، في وقت متأخر من التعادل السلبي، على أرض كريستال بالاس، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لينضم إلى زميله جابرييل خيسوس، الذي غادر الملعب وهو يبكي، عقب إصابته في الشوط الأول، اليوم الأحد.وعانى الدولي البلجيكي، دي بروين، الذي

علي المصري:

خرج كيفن دي بروين، صانع لعب مانشستر سيتي، على محفة، في وقت متأخر من التعادل السلبي، على أرض كريستال بالاس، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لينضم إلى زميله جابرييل خيسوس، الذي غادر الملعب وهو يبكي، عقب إصابته في الشوط الأول، اليوم الأحد.

وعانى الدولي البلجيكي، دي بروين، الذي كان مؤثرا في نجاح سيتي هذا الموسم، من إصابة عقب تدخل عنيف من جيسون بونشيون، لاعب بالاس، في الوقت المحتسب بدل الضائع على ملعب سيلهورست بارك، ليغادر على النقالة، مع وضع ساقه اليمنى في دعامة.

وفي وقت مبكر خلال المباراة، سقط خيسوس على الأرض بشكل غريب، ليخرج من الملعب والدموع في عينيه، بينما كان الفريق الطبي لسيتي يواسيه، وهناك اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ولم يتضح بعد مدة غياب اللاعبين جراء الإصابة، لكن متصدر الدوري الممتاز سيواجه واتفورد بعد يومين، وبالتأكيد سيأمل بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، في تلقي أنباء جيدة، عقب خضوع اللاعبين لفحوص إضافية.

وأعلن دي بروين عقب المباراة أنه بخير، فيما سيتضح موقف ومدة غياب خيسوس، وستظهر اﻷشعات والتحاليل التي سيخضع لها الﻻعب، المدة التي سيغيبها اللاعب عن صفوف السيتيزن.

ورفع سيتي رصيده إلى 59 نقطة في 21 مباراة، بفارق 14 نقطة عن تشيلسي، صاحب المركز الثاني، مقابل 19 نقطة لبالاس، صاحب المركز الـ17.