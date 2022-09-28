نهاية مأساوية لـ «خاطفة الرجال» الأوكرانية.. الزوجة: لن أسامحه ولو بعد مليون عام

نجحت قوات الأمن البريطانية في إسدال الستار على قصة اللاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم التي أثارت جدلا واسعا في المملكة المتحدة بعدما خطفت رجلا بريطانيا من زوجته، حيث ألقت القبض عليها وطالبتها بالابتعاد عن توني جارنيت وإنهاء علاقة استمرت 4 شهور بينهما.

وبلغ الأمر ذروته حينما ذهبت كركديم، 22 عاما، إلى منزل عشيقها البريطاني جارنيت 30 عاما، بحسب ما روته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

لكن جارنيت اتصل بالشرطة التي جاءت على الفور وألقت القبض عليها.

ووثقت كاميرات المراقبة قيام اللاجئة الأوكرانية بركل باب منزل جارنيت الذي ترك زوجته للهروب مع الأوكرانية إلى منزل مستأجر في برادفورد، ‏ إحدى مدن غرب يوركشير شمالي بريطانيا.

وكانت اللاجئة تتردد على مدار ساعات خلف باب البريطاني الذي يعمل حارس أمن: “أحبك يا توني”، لكنه لم يستمع لها، بل طلب الشرطة بسبب كثرة صراخها ومحاولة كسر باب منزله.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على صوفيا كركديم وأمرتها بالابتعاد عن توني غارنيت والذي أنهي علاقتهما التي استمرت أربعة أشهر.

وعلق البريطاني على نهاية علاقته بالأوكرانية: “لا أريد التواصل معها بعد الآن، وقمت بحظر رقمها، لكنها أتت إلى المنزل محاولة الهجوم وإقناعي بالعودة، فاتصلت بالشرطة كي لا تتعرض لي، وأريد استعادة أطفالي وعائلتي كاملة”.

من جانبها، علقت زوجة الرجل البريطاني لصحيفة “ذا صن” البريطانية: “كنت أعلم أنها ستنتهي بكارثة بالنسبة لهما، لكن لم أكن أعتقد أنها ستأتي بعد أربعة أشهر فقط، ومن الصعب أن أتعاطف معه أو أسامحه ولو بعد مليون عام”.

وفي يوليو، أعلن توني جارنيت، الذي ترك زوجته لورنا وطفليهما في برادفورد في بداية شهر مايو الماضي، عن إصابة عشيقته صوفيا كركديم، 22 عاما، بـ “عمي جزئي”.