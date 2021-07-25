نهاية حلم بطلنا محمد السيد في فردي سلاح المبارزة وعبدالرحمن يوّدع منافسات التايكوندو

أنهى الأوكراني إيجور ريزلين، أحلام البطل الشاب المصري محمد السيد، في الحصول على ميدالية أولمبية، خلال منافسات فردي سلاح المبارزة، بعد الانتصار عليه في ربع النهائي بنتيجة 15-13.

وكان محمد السيد – 18 عامًا – حقق مفاجأة ببلوغه دور ربع نهائي بعد انتصاره على ميجاو لان اللاعب الصيني بنتيجة 15-9 في دور الـ16 قبل أن يتعرض للخسارة أمام ريزلين.

وفي تنس الطاولة للسيدات، نجحت دينا مشرف في التأهل إلى دور الـ 32 من منافسات فردي السيدات، بعد انتصارها على البولندية ناتاليا باتريكا بنتيجة 4-2 في الدور الثاني.

في المقابل، ودّع أحمد صالح منافسات فردي الرجال، بعد الخسارة أمام اليوناني باناجيوتيس بنتيجة 4-1.

وفي منافسات التايكوندو، خسر عبد الرحمن وائل في الدور ربع النهائي من منافسات التايكوندو لوزن تحت 68 كج، أمام البوسني نيزداد هوزيتش بنتيجة 8-7.

خسارة عبدالرحمن وائل لم تفقده حظوظه في الفوز بميدالية، إذ يمتلك فرصة لحصد ميدالية برونزية في حالة تخطي نيزداد للمباراة المقبلة وبلوغ النهائي.

وفي منافسات التنس الأرضي، ودّع محمد صفوت والتونسية أنس جابر أولمبياد طوكيو من دور الـ64 على يد الكولومبي دانييل جالان والإسبانية كارلا نافارو.

وخسرت رضوى عبد اللطيف وهالة الجوهري في منافسات الرماية مسدس 10 متر بعد احتلالهن المركزين الـ40 والـ41 على التوالي، ليفقدان أي حظوظ في الفوز بميدالية، حيث أن أصحاب المراكز الثمانية فقط يتأهلون للدور التالي.

وودع ثلاثي سيدات الشيش يارا الشرقاوي، ونورا محمد منير، ونهى هاني، منافسات الشيش في السلاح من دور الـ32،