نهاية الرحلة.. مانشستر يونايتد يفسخ التعاقد مع رونالدو بالتراضي

أعلن مانشستر يونايتد بصفة رسمية قبل قليل، إنهاء التعاقد مع المهاجم كريستيانو رونالدو بالتراضي، قبل 6 أشهر على نهايته في صيف 2023.

وجاء قرار مانشستر يونايتد بفسخ التعاقد كرد على المقابلة “الشهيرة” التي أجراها صاحب الـ37 عامًا، مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، والتي أثارت الكثير من الجدل قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

وهاجم كريستيانو رونالدو خلال ظهوره الإعلامي إدارة ناديه، واتهمهم علنًا بخيانته وتشويه صورته، مشيرًا إلى أنه لا يكن احترامًا لمدربه الحالي الهولندي إريك تين هاج.

وقدّم مانشستر يونايتد الشكر لصاحب الخمس كرات ذهبية عبر بيان رسمي، وأعلنوا عن فسخ عقده بشكل فوري، ليُصبح “الدون” حرًا بلا ارتباط مع أي فريق حاليًا.

ويأتي هذا قبل يومين من خوض رونالدو أول مباراة له بالمونديال مع منتخب بلاده، بلقاء منتخب غانا الخميس المقبل.