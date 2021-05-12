نهايات مأساوية لمسلسلات رمضان في الحلقات الأخيرة .. أبطالها يقتلون في نهاية أحداثها

شهدت معظم مسلسلات شهر رمضان الكريم نهايات مأسوية لأبطالها خلال الحلقات الاخيرة منها التي يتم عرضها اليومين الاخيرين من الشهر الكريم ، ففي مسلسل كوفيد 25 بطولة الفنان يوسف الشريف الذي يعرض من 16 رمضان وحتى نهاية الشهر توفي بطلين…

شهدت معظم مسلسلات شهر رمضان الكريم نهايات مأسوية لأبطالها خلال الحلقات الاخيرة منها التي يتم عرضها اليومين الاخيرين من الشهر الكريم ، ففي مسلسل كوفيد 25 بطولة الفنان يوسف الشريف الذي يعرض من 16 رمضان وحتى نهاية الشهر توفي بطلين من العمل في حلقتين متتاليتين ” فريدة” التي قامت بدورها الفنانة رندا البحيري حينما قام شقيقها بضربها بالرصاص لينتقم لشرفه كما قال لها .

كوفيد 25 : نهاية مأسوية لرندا البحيري وأحمد صلاح حسني

وكذلك شهدت الحلقة قبل الاخيرة للمسلسل وفاة الفنان أحمد صلاح حسني الذي قام بدور ” رامي” صديق ياسين ” يوسف الشريف” حينما حاول رامي انقاذ اشخاص ابرياء في عربة قطار تواجدوا فيها مع ياسين ومعهم بعض المصابين بالفيروس الخطير الذي يحول اي مصاب لكائن متوحش يهجم على اي شخص سليم فيقتله فورا ، وضحى رامي بنفسه من اجل انقاذ هؤلاء الاشخاص الابرياء وقام بفصل عربتا القطار عن بعضهما حتى يبعد المصابين عن باقي الاشخاص وعن صديقه ياسين ايضا في مشهد مؤثر حقق مشاهدة كبيرة الساعات الماضية .

موت مالك الخديوي حديث مواقع التواصل في اللي مالوش كبير

من ناحية اخرى لم تخل باقي مسلسلات رمضان الحالي من وفاة كثير من الفنانين المشاركين فيها ، منها مسلسل اللي مالوش كبير الذي شهد موت عابد تيمور منتحرا في نهاية احداث المسلسل مؤخرا بعد زواج غزل” ياسمين عبد العزيز” من سيف الخديوي” أحمد العوضي” وقام عابد ” خالد الصاوي” بتادية مشهد الانتحار ببراعة واحترافية شديدة اشاد به الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي .

كذلك شهد هذا العمل موت مالك الخديوي شقيقه الاصغر ” محمود ياسين” بصورة مؤثرة ومحزنة جدا للكثيرين حينما قام بلطجية رفعت الذهبي بخطفه واستعانوا بحمزة الذي يعمل مع سيف الخديوي بعد خيانته له ” مصطفى سالم” وقاموا بذبح مالك بعد استنجاده ورعبه الشديد منهم وهو مكتوف الايدي من حوالي 8 اشخاص بلطجية في غرفة ضيقة جدا وقاموا برمي جثته في مزرعة شقيقه الخديوي ، وحقق هذا المشهد مشاهدة كبيرة بعد عرضه في نهاية الحلقة 27 للمسلسل .

حرب أهلية وضل راجل ينضمان للمشهد

ايضا لم يخل مسلسل حرب اهلية للفنانة يسرا من بعض الوفيات لأبطاله ، منها موت مايان السيد” نور” ابنة مريم التي تقدمها يسرا بعد ذهابها يوم خطوبتها لاحضار شبكتها من المنزل لانها نسيتها قبل حفل الخطوبة بوقت قصير ، وكان منزل مريم متواجدا به احد اللصوص لسرقة اموال واوراق من خزنته وفوجئت نور بهذا الحرامي يقوم بخنقها بشدة حينما شاهدها وقتلها ، كذلك توفي في الحلقة السابقة للمسلسل والد فريدة” اروى جودة” حينما حاولت ايقاظه من نومه في ساعة متاخرة من الليل كما طلب منها يوسف زوجها” باسل خياط” بالاجبار ووجدت والدها متوفيا وانهارت من البكاء .

مقتل حازم شقيق سيف في هجمة مرتدة في مستشفى العريش وانهيار ماجدة زكي

كما شهد مسلسل هجمة مرتدة للفنان أحمد عز ، وفاة شقيقه حازم الذي قام بدوره ” خالد أنور” اثناء تواجده باحدى مستشفيات العريش وهجوم مسلحين عليها وقتل كل الاشخاص المتواجدين بها وحازم ايضا وحاول شقيقه سيف” أحمد عز” انقاذه لكن وجده غراقا في دمه على الارض وادى ذلك لانهيار سيف شقيقه وقام بمهاجمة هؤلاء المسلحين وانهارت والدته ماجدة زكي فور علمها بموت حازم وقدمت مشهدا مؤثرا الحلقة السابقة بتذكرها كل الاشياء الحلوة التي كان يحبها حازم ، وشهد مسلسل ضل راجل بطولة الفنان ياسر جلال مقتل عمرو ” محمد عادل” صديق سليم اثناء مشاجرتهما معا في منزل عمرو وقام سليم باخذ المسدس منه وضربه بالرصاص .

موت سهر الصايغ في الطاووس قبل الحصول على حقها من المغتصبين

وشهد مسلسل الطاووس للفنان جمال سليمان موت امنية التي قامت بدورها بطلة العمل الفنانة سهر الصايغ بعد تعرضها لجريمة اغتصاب جماعية من بعض الاشخاص في حلقات المسلسل الاولى ومحاولتها اثبات براءتها واخذ حقها منهم بالاستعانة بكمال اسطول المحامي الذي يجسده جمال سليمان .

أحمد السقا يقتل أحمد داش في نسل الاغراب بدم بارد

ولايمكن نسيان ماحدث في الحلقة 29 لمسلسل نسل الاغراب الساعات الماضية ، بمقتل سليم ” أحمد داش” أحد ابطال العمل نجل غفران الغريب” امير كرارة ” و جليلة الغريب” مي عمر ” بعد قيام عساف الغريب” أحمد السقا” بخطفه الحلقة السابقة وقام عساف باجبار جليلة على الزواج منها امام جميع افراد القرية التي يعيشون فيها لياخذ حقه من غفران بعد سجنه لسنوات وهددها انها لو لم تتزوجه سيقوم بقتل سليم فتزوجته جليلة لحماية ابنها وحينما اطمئن عساف لتنفيذ طلبه قام بقتل سليم بدم بارد وارسل جثته في صندوق خشبي لوالده غفران الغريب امام رجاله في الحلقة 29 للمسلسل .

ومن المتوقع ان تشهد الحلقة الاخيرة لكثير من مسلسلات رمضان الساعات القادمة وفيات اخرى لأبطالها خاصة مسلسلات اللي مالوش كبير وغيره ، بعد انتقام سيف الخديوي من رفعت الذهبي الذي قام بقتل شقيقه الاصغر مالك .