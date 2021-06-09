نهال عنبر : مشغولة بافتتاح مشروعي الخاص وأقدم شخصية من العشوائيات في «الحلم»

وأشارت إلى أنها تشارك في بطولة مسلسل الحلم الذي سيعرض على 30 حلقة خارج الموسم الرمضاني

قالت الفنانة نهال عنبر لـ”المال”، إنها مشغولة حاليا بافتتاح مشروع تجاري خاص بها “تيك أواي” وسيكون مشروعا ليس ضخما وتقوم بتجربة الأمر في البداية ولو حقق نجاحا ستكمل فيه.

وأشارت إلى أنها تشارك في بطولة مسلسل الحلم الذي سيعرض على 30 حلقة خارج الموسم الرمضاني ، وتجسد فيه شخصية كانت تعيش في منطقة العشوائيات ونقلت لحي الأسمرات الجديد وأصبحت تواجه مشاكل أسرية وابنها له طريقة غريبة في تفكيره.

ولفتت إلى أن العمل يشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم محمد رياض ووفاء عامر ومدحت تيخة ، وتم تصوير جزء من مشاهد المسلسل وسيتم استكمالها الأيام القادمة من إخراج حسني صالح.

وأوضحت نهال عنبر، أن العمل ينتمي لطابع درامي صعيدي مثل غالبية المسلسلات التي يقدمها المخرج حسني صالح وتلقى قبولا كبيرا لدى المشاهدين وكان آخرها مسلسل “بنت القبايل” بطولة حنان مطاوع ومحمد رياض ومحمود عبد المغني وعرض على شاشة الحياة.