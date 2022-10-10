نهال عنبر : انتظروني في مسلسل «البارون» بشكل جديد

قالت الفنانة نهال عنبر للمال إنها تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في المسلسل الجديد ” البارون” الذي يقوم ببطولته النجم حسين فهمي ويعود به للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات طويلة .

وأشارت إلى أنها تجسد في المسلسل شخصية مساعدة البارون وتتمتع بصفة ” أدارجية” في التعاملات وهي ” رباب ” ، كما يشارك المطرب خالد سليم بشخصية نجل البارون وتنِشأ بينهما بعض العلاقات المتوترة خلال أحداث المسلسل .

ونوهت إلى أن المسلسل من المتوقع أن يشارك في السباق الرمضاني القادم 2023 ، ويسعى فريق العمل للانتهاء من تصوير جميع المشاهد للحاق بالعرض الأول في رمضان .

وتابعت نهال أنها سعيدة بردود أفعال المشاهدين عن دورها في مسلسل” اعمل ايه” مع النجم خالد الصاوي الذي يعرض يوميا حاليا على احدى القنوات ، برغم أنها تقوم فيه بدور شرف فقط ببعض المشاهد لكن الشخصية تركت أثرامع الجمهور منذ بدء عرض المسلسل .