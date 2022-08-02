نهال عنبر : أقدم شخصية انتهازية في «أعمل ايه»

قالت الفنانة نهال عنبر أنها تشارك في بطولة مسلسل أعمل ايه مع النجم خالد الصاوي والفنانة صابرين واخراج أحمد عبد الحميد وانتاج سنيرجي، وأكدت أنها تقدم في العمل شخصية محامية للمرة الثانية في مشوارها الفني ، لكن هذه المرة تقدمها بصورة جديدة حيث تظهر كشخصية انتهازية في عملها .

وأوضحت أنها قدمت سابقا شخصية محامية في مسلسل سكة الهلالي مع النجم يحى الفخراني ، لكنها كانت تدافع عن الحق والخير في العمل الذي عرض منذ سنوات طويلة ، انما هذه المرة تقدم شخصية انتهازية كمحامية في مسلسل ” أعمل ايه” .

ونوهت عنبر أن المسلسل سيعرض خارج الموسم الرمضاني حتى الآن ، وغير محدد موعد عرضه .

يذكر أن آخر مسلسل شاركت في بطولته نهال عنبر كان الحلم ، الذي شارك في بطولته محمد رياض ورانيا فريد شوقي وعلاء مرسي وصابرين واخراج حسني صالح وعرض على شاشة الحياة وحقق نجاحا جيدا .