نهال بريك العضو المنتدب: «كونتكت» للوساطة تراهن على التسويق الإلكترونى فى تنويع خدماتها

تراهن شركة «كونتكت» على التسويق الإلكترونى بالاعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعى فى تنويع خدماتها المقدمة لعملائها، وذلك فى إطار الاستفادة من تلك الأدوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.

قالت نهال بريك، العضو المنتدب للشركة، إن المصداقية والمهنية والمرونة والابتكار أهم صفات شركات الوساطة الناجحة، لافتة إلى أن ارتفاع وعى العملاء بأهمية التحوط ضد المخاطر الطبيعية عبر تغطيتها تأمينيًّا.

وأشادت بأهمية ملتقى شرم الشيخ للتأمين الذى يساهم فى زيادة الوعى وتطوير مهارات المهنيين فى الصناعة، وتساعد أيضا فى تبادل المعلومات والتجارب، لافتة إلى أن مؤتمرات الاتحاد المصرى للتأمين هى فرصة سانحة لبناء علاقات جديدة وتطوير صناعة التأمين.

وإلى نص الحوار

المال: ما هى أنواع التأمين الأكثر طلبًا من العملاء؟

بريك: يتوقف فى الطلب على التأمين حاجة وظروف السوق، لكن الأكثر طلبًا فى الفترة الأخيرة بالترتيب التالى التأمين على الحياة والتأمين الطبى ثم التأمين على السيارات بجانب “الحوادث الشخصية” والتأمين على الممتلكات، وكذك التأمين الهندسي، وأيضا التأمين البحري.

المال: هل هناك طلب على التأمين ضد الأخطار الطبيعية؟ ولماذا؟

بريك: بالتأكيد التغير البيئى والمناخى أدى إلى زيادة وعى العميل بأهمية التأمين ضد الأخطار الطبيعية، وهو ما استلزم إتاحة الوثائق التى تلبى هذا الطلب من قبل العملاء.

المال: ما هو دور التكنولوجيا فى تطور نشاط الوساطة التأمينية؟

بريك: للتكنولوجيا تأثير كبير فى تحسين كفاءة وفعالية عملية الوساطة التأمينية، إذ إنها تساعد فى تسريع العمليات، وتحسين الوصول إلى المعلومات، وتسهيل التواصل بين الوسطاء والعملاء، وتوفير تجربة أفضل للعملاء من خلال الخدمات الرقمية والتطبيقات المحمولة.

المال: هل تعملون فى نشاط التسويق الالكترونى للوثائق؟

بريك: حاليًّا الشركة تستخدم منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بها فى هذا الإطار، وجارٍ العمل خلال الربع القادم من العام على استخدام التطبيق الإلكترونى على الهاتف الجوال، والذى يُعدّ حاليًّا فى مرحلة التجريب والاختبار، وربطه مع الموقع الإلكترونى بعد إتمام الاختبارات النهائية لهم.

المال: ما التحديات التى تواجه نشاط الوساطة التأمينية؟

بريك: يوجد بعض التحديات على سبيل المثال منها التحديات الاقتصادية، وهو تحدٍ عالمى وشامل والتحديات التشريعية، والتى نأمل أن يشملها قانون تنظيم التأمين الموحد الجديد بعد إقراره من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وهناك أيضا تحديات بيئية تفرض مواقف ونظمًا جديدة إلى جانب وجود تحديات لوجستية كأزمات الحروب، وأزمة سلاسل التوريد.

وعلى الرغم من ذلك يظل لدينا الثقة فى تعامل تخطى تلك التحديات بمرونة من قبل قطاع التأمين والاقتصاد المصرى.

المال: ما مواصفات شركة الوساطة الناجحة؟

بريك: من أهم الصفات الواجب توافرها فى كل الشركات هى مراعاة العنصر البشرى والعمل على تطويره.

وبالنسبة لشركات الوساطة الناجحة يجب أن تتمتع دائمًا بأعلى مستوى من الاحترافية والمصداقية.

ويجب على الشركة أن تتعامل مع العملاء وشركات التأمين بمهنية عالية وأخلاقيات مهنية قوية.

ومن الضرورى أن تتسم الإدارة بالخبرة والمعرفة والعلاقات الجيدة مع شركات التأمين، وكذلك الاهتمام بالتطوير والابتكار والمرونة مع الالتزام بشروط وأحكام القوانين والقرارات المنظمة للقطاع.

المال: كيف يلعب الوسيط دورًا فى نمو السوق وتطوره؟

بريك: يتميز الوسيط بدرجة من المرونة تسمح له بخلق دور حيوى فى تعزيز نمو السوق وتهيئة بيئة أعمال أكثر فعالية وثقة بين العملاء وشركات التأمين، من خلال تسهيل التعاملات، توفير الاختيارات والبدائل، التفاوض والوساطة، إدارة المعاملات والمستندات، تحليل السوق واحتياجه.

وكل ما سبق يساعد فى تعزيز جودة الخدمة للعميل وإتاحة فرصة أكبر لشركة التأمين فى تحسين جودة خدماتها.

المال: كيف ترى أهمية انعقاد ملتقى شرم راندڤو سنويا فى مصر؟

بريك: ملتقى شرم الشيخ الدولى للتأمين “راندڤو” يُعدّ حاليًّا هو الحدث الأهم سنويا من بين الفاعليات التى تخدم صناعة التأمين فى السوق المصرية، مع التأكيد على دور إدارات الاتحاد المصرى للتأمين عمومًا ومتمثلة فى رئيسه علاء الزهيرى خصوصا، و د.طارق سيف الأمين العام من بداية الفكرة، ثم التنفيذ ثم تحسين الأداء عامًا بعد آخر.

وقد تم وضع الملتقى على خريطة الفاعليات العالمية المماثلة، وهذا الحدث يعود بالنفع على السوق من عدة نواحى، مثل تعزيز الوعى والتثقيف، إذ تقدم مؤتمرات الاتحاد فرصة للتشاور، واستعراض التحديات والفرص فى صناعة التأمين بالسوق المصرية.

كما أنه يتم تنظيم جلسات ومحاضرات وورش عمل تغطى مواضيع مختلفة مثل التشريعات والتحول الرقمى والابتكار فى التأمين.

وتساهم هذه المناسبات فى زيادة الوعى وتطوير مهارات المهنيين فى الصناعة، وتساعد أيضًا فى تبادل المعلومات والتجارب وبناء شبكات العلاقات، إذ تعتبر مؤتمرات الاتحاد مناسبة مهمة لبناء علاقات جديدة وتوسيع شبكة الاتصالات فى صناعة التأمين.

كما يمكن للمشاركين فى ملتقى شرم الشيخ التواصل مع الزملاء فى الصناعة وتبادل الأفكار والفرص التجارية المحتملة، وقد تتيح هذه العلاقات أيضًا فرص تعاون مستقبلية وشراكات استراتيجية.

ويسلط الملتقى الضوء على التحديات والفرص الرئيسية التى تواجه صناعة التأمين فى السوق المصري، كما يمكن للمسؤولين والمشاركين استعراض التطورات الحالية وتحليل التحديات القائمة وبحث الاستراتيجيات المستقبلية لتعزيز القطاع.

ويعد الحدث أيضًا فرصة للتواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات ذات الصلة فى صناعة التأمين، إذ يمكن للمشاركين تقديم ومناقشة الاقتراحات والمشكلات والتحديات التى تواجهها الصناعة، والعمل معًا لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية. من خلال هذه الفوائد تساهم مؤتمرات الاتحاد المصرى للتأمين فى تعزيز الصناعة وتدعم تطورها وزيادة التعاون بين الأطراف المختلفة فى الصناعة.