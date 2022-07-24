«نهار أسود عليهم».. الوزير: تحويل المتهمين بسرقة صناديق إشارات السكك الحديدية للمحاكمة العسكرية.

توعد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات المتهمين بسرقة صناديق إشارات السكك الحديدية.

وأوضح أنه 1.1 مليون راكب في اليوم بنحو 5 أضعاف عدد الركاب في ثورة 1952 و تم نقل خلال الأعياد 1.75 مليون مواطن عبر السكك الحديدية .

وقال وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر إن صناديق الإشارات التي تم سرقتها على خطوط السكك الحديدية يبلغ سعر الصندوق الواحد 70 الف دولار .

وأضاف الوزير أن “من سرقوا تلك الصناديق يقومون بفك تلك الصناديق وببعها خردة ، و ذلك للاستفادة من كيلو نحاس و بعض الألمونيوم”، متابعا: “ونهار أسود عليهم اللي سرقوه واللي اشتروه منهم”.

وشدد الوزير على أنه لن يتم ترك من قاموا بسرقة تلك الصناديق والتي بلغ عددها 8 صناديق ، موضحا أنهم سيتم محاكمتهم عسكريا طبقا لقانون 114 .

وقال الوزير : “هيبقي نهار أسود عليهم هما ومن اشتروا منهم النحاس و الجريمة بتاعتهم كبيرة ، ونتج عن العمل الإجرامي هذا بعض من الجرائم ومنها الإتلاف العمدي و تخريب منظومة السكك الحديدية عمدا و تعطيل حركة القطارات بما يعرض حياة المواطنين للخطر”.