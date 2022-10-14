نهاد شاهين : اعتبار أعمال ميناء الإسكندرية من المشروعات القومية

قال اللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، عن اعتبار القيادة السياسية مؤخرا مشروعات هيئة ميناء الإسكندرية من المشروعات القومية.

وأضاف خلال كلمته في فاعليات اليوم الثاني بمؤتمر مئوية الغرفة التجارية بالاسكندرية، والتي أقيمت مساء اليوم بمكتبة الاسكندرية، أن من تلك المشروعات محطة تحيا مصر متعددة الاغراض والتي تقوم شركة CMA –CGM الفرنسية بتشغيلها خلال الفترة القليلة المقبلة، بالاضافة الى مشروع محطة الصب الجاف النظيف، ومحطة الصب الجاف الغير نظيف، ومحدة متعدة الأغراض ” رصيف 100 ” بميناء الدخيلة، والتي يجرة تنفيذها خلال الفترة الراهنة بتمويل وشركات مصرية 100%.

وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وجه خلال زيارته في سبتمبر قبل الماضي لميناء الإسكندرية لتنفيذ مشروعات تضمن تحول الميناء ليكون أحد الموانئ الخضراء، والغير ملوثة للبيئة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتم حاليا على أرض الواقع عبر تلك المشروعات، حيث يتم فيها تنفيذ أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا العالمية.

وذهب ” شاهين ” إلى أن الميناء يقوم حاليا بتنفيذ النقل متعدد الوسائط، وذلك عبر المشروعات التي يتم تنفيذها ليتم ربط الميناء بترعة النوبارية، عبر تنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية الجديدة، التي تشمل مشروعات ذات القيمة المضافة، علاوة على ربط الميناء بشبكة سكك حديد مصر عبر مشروع ضخم يتم تنفيذه لربط منطقة القاهرة الكبرى بالميناء .

كما يتم تنفيذ هذه الفلسفة عبر تنفيذ مشروع محور لوجستيات النقل عبر ربط ميناء الإسكندرية بميناء السخنة مرورا بالمناطق الصناعية، والموانئ الجافة الموجودة على هذا المحور بين الاسكندرية والسخنة.

وعرضت هيئة ميناء الإسكندرية، فيلم تسجيلي عن المشروعات التي يجرى تنفيذها، والتي تشمل محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض والتى يتم تنفذها شركتا الغرابلى للأعمال الهندسية، وإيديكس الدولية للهندسة والمقاولات،ونسبة الأعمال الحالية وصلت إلى %94، بإجمالى تكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه.

وذكرت الميناء أن المشروع يقع على أرصفة تصل إلى 2.5 كم وبعمق من 14.5 إلى 17.5 م وإجمالى مساحة تصل إلى 56 هكتارا، بطاقة استيعابية تصل من 12 – 15 مليون طن سنويا.

كما أنه جار إنشاء رصيف 85/3 بطول 433 متر والتى تقوم بتنفيذها شركة النصر للمبانى والإنشاءات ( إيجيكو ) بتكلفة تصل إلى 488 مليون جنيه، بتمويل من قبل هيئة ميناء الإسكندرية بشكل كامل، وإجمالى المبالغ المعتمدة للمشروع حتى 30 يونيو 2022 تصل إلى 390 مليون جنيه.

ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية على نشاط البضائع العامة والأخشاب، ويضيف مساحة تخزينية تصل إلى 35 ألف متر مربع بطول 433 مترا طوليا وعمق 15.5 متر ويسمح بتراكى سفن حتى 70 طنا.

وذكر التقرير أنه يتم حاليا إنشاء وتطوير كبارى هويس المالح، والذى تستفيد منه الهيئة العامة للنقل النهرى وتنفذه شركة النيل العامة للطرق والكبارى، وبتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، وبلغ إجمالى المعتمد حتى نهاية يونيو الماضى 40 مليونا.

وذكر التقرير أنه تم البدء فى يناير الجارى فى تنفيذ محطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة، عبر شركة إيديكس الدولية، بقيمة تعاقدية بلغت 3.4 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء خلال يونيو 2023.

ويقع المشروع بأطوال أرصفة 1800 متر بعمق من 15 – 17 مترا وظهير خلفى 660 ألف متر مربع، ويمكنه استقبال 4 سفن بطول 240 مترا وسفينة بطول 400 متر وطاقة استيعابية للغلال والبضائع العامة تصل من 6 – 7 ملايين طن / سنويا، علاوة على 11 مليون طن بضائع محواة ، وعدد حاويات يصل إلى 1.5 مليون حاوية سنويا.

بدوره أوضح الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق، وأمين عام اتحاد الغرف العربية، أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الدول العربية اقتصاديا، إلا أن تلك الاتفاقيات لم يتم تفعليها على أرض الواقع، مطالبا بضرورة أن يتم تنفيذها عبر مرور البضائع فيما بين تلك الدول.

وأشار إلى أهمية الموانئ الجافة لاستفادة الموانئ البحرية منها، بحيث يتم تنفيذ الاجراءات الجمركية على البضائع بعيدا عن الميناء البحري، وبالتالي يساعد ذلك على خفض زمن الافراج الجمركي بالموانئ المصرية.

وذهب ” حنفي ” الى ضرورة وجود القيمة المضافة على البضائع بالموانئ المصرية وهو ما يزيد من تنافسية الموانئ المصرية وجذبها للبضائع .