نهاد أكينجي: إقبال من الشركات التركية لدخول السوق المصرية بسبب انخفاض تكلفة التشغيل والطاقة

قال نهاد أكينجي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إن هناك إقبالًا كثيرًا من عدد من الشركات التركية لاقتحام السوق المصرية وفتح مشروعات في مجالات صناعية مختلفة، مؤكدًا أن فرص الاستثمار في مصر تعد جاذبة للاستثمارات التركية، خاصة أن تكلفة العمالة والطاقة في مصر أقل كثيرًا من تركيا، إذ تصل تكلفة متوسط العامل التركي إلى 450 دولارًا شهريًّا، وهي أعلى كثيرًا من المصرية.

وأضاف أن تلك الشركات تعمل في صناعة الغزل والنسيج والأجهزة الإلكترونية والمنزلية وقطاع الطاقة، مؤكدًا عدم تأثر الاستثمارات التركية في مصر خلال أية فترة زمنية، وأن الصادرات المصرية لتركيا في نمو مستمر.

وذكر أن ميزان التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل، العام الماضي، 9.7 مليار دولار، وهو في صالح مصر بقيمة 600 مليون دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال التركي المصري، اليوم، بحضور النائب عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، و الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من رجال الأعمال، والسفير عبد الرحمن صلاح سفير مصر بتركيا السابق.