نهائي مصري خالص في السوبر الإفريقي لليد

علي المصري
يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مع نظيره الأهلي في لقاء السوبر الإفريقي، والمقرر إقامته في مصر شهر إبريل المقبل، والمؤهل لمونديال الأندية العام المقبل، في قطر .
وكان كوماندوز اليد بالزمالك قد توج اليوم بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري، بالفوز على الترجي التونسي في عقر داره بنتيجة 31/29 بعد مباراة ماراثونية، فيما توج الأهلي بلقب أبطال الكؤوس.
وشهدت هذه البطولة مواجهة بين الزمالك والأهلي في نصف النهائي بالبطولة وانتهت بفوز أبطال القلعة البيضاء بنتيجة 26/21 في ظل التفوق الواضح لأبناء مجدي أبوالمجد بالبطولة .