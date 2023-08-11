«نهائي كأس مصر».. الداخلية تُنظم بطولتي الجمهورية لرياضة التقاط الأوتاد (فيديو)

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية، بطولتي الجمهورية (لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة، لالتقاط الأوتاد نهائي كأس مصر)، بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط، والذى يعد صرحًا رياضيًا يُدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

وأُقيمت فعاليات كل بطولة على مدار يومين بمشاركة عدد من الفرسان والفارسات.

ويُعد تنظيم تلك البطولات على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، انعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التي تساعد على إتاحة أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية.

إضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة، منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية الكاملة بمختلف المسابقات، بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

وفي ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء احتفالية بحضور أعضاء الاتحاد المصري للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

من جانبهم، أشاد المشاركين بالمستوى الراقي لوادي الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب، بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًا بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيمانًا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” يوضح مشاهد من البطولة.