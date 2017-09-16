نهائي أفريقيا للسلة.. تونس تتلسح بالأرض في مواجهة نيجيريا

على المصرى يتسلح منتخب تونس لكرة السلة، بالأرض والجمهور، فى نهائى كأس الأمم الأفريقية، التى أقيمت فى السنغال وتونس، وانطلقت يوم 8 سبتمبر الجارى، وتختتم اليوم السبت، فى "رادس"، عندما تلاقى نيجيريا "حامل اللقب"، فى اللقاء الذى يقام بين الفريقين على "قصر الرياضة".ويأمل المنتخب التونسى فى الفوز

على المصرى

يتسلح منتخب تونس لكرة السلة، بالأرض والجمهور، فى نهائى كأس الأمم الأفريقية، التى أقيمت فى السنغال وتونس، وانطلقت يوم 8 سبتمبر الجارى، وتختتم اليوم السبت، فى “رادس”، عندما تلاقى نيجيريا “حامل اللقب”، فى اللقاء الذى يقام بين الفريقين على “قصر الرياضة”.

ويأمل المنتخب التونسى فى الفوز باللقب الثانى فى تاريخه، عقب الفوز بنسخة عام 2011، التى أقيمت فى مدغشقر، فى المقابل، يسعى منتخب نيجريا للحفاظ على لقبه الذى تحقق فى النسخة الماضية التى أقيمت فى تونس أيضا، للفوز باللقب الثانى.

ووصل نسور قرطاح للمباراة النهائية، عقب احتلال صدارة المجموعة الثالثة بالفوز فى الثلاثة لقاءات التى خاضوها بالدور الأول، قبل الفوز على جمهورية الكونغو فى دور الثمانية بنتيجة 81-60، وحسم ديربى شمال أفريقيا، فى دور الأربعة، التغلب على المغرب بنتيجة 60-52.

وتأهل النسور الخضراء، للقاء الختامى من البطولة، بعد تصدر قمة المجموعة الأول، بالفوز فى لقاءين وخسارة مباراة، ثم التغلب على الكاميرون فى ربع النهائى بنتيجة 106-91، ثم إقصاء السنغال من نصف النهائى، بالتغلب عليها بنتيجة 76-71.