نهائى مونديال الأندية.. ريال مدريد للمجد وجريميو للمفاجأة

على المصرى: يبحث ريال مدريد الإسباني "حامل اللقب" وبطل دورى أبطال أوروبا، عن المجد وتحقيق العديد من الأرقام الخاصة، عندما يدافع عن لقبه بطلاً لكأس العالم للأندية لكرة القدم، التى تختتم اليوم السبت، فى مدينة أبو ظبى الإماراتيه، أمام جريميو…



على المصرى:



يبحث ريال مدريد الإسباني “حامل اللقب” وبطل دورى أبطال أوروبا، عن المجد وتحقيق العديد من الأرقام الخاصة، عندما يدافع عن لقبه بطلاً لكأس العالم للأندية لكرة القدم، التى تختتم اليوم السبت، فى مدينة أبو ظبى الإماراتيه، أمام جريميو البرازيلي بطل ليبرتادوريس، فى مواجهة مرتقبة بين مجد أوروبي جديد أو مفاجأة لاتينية نادرة.

وتأهل ريال مدريد وجريميو بصعوبة بالغة إلى النهائي، بعد فوز الأول على الجزيرة 2-1 في نصف النهائي، والثاني على باتشوكا بعد التمديد 1-صفر، إلا أن الوضع سيكون مختلفاً تماماً في مباراة اليوم مع طموح الفريقين بنيل اللقب الذي يحمل صفة التاريخي لهما، ويملك الفريق الملكى بطل نسختي 2014 و2016 فرصة لمعادلة رقم غريمه التقليدي برشلونة بالتتويج باللقب ثلاث مرات، والأهم أن يصبح أول فريق في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 2000 يتوج في نسختين متتاليتين.

كما سيكون ريال مدريد أمام فرصة نادرة لتحقيق خماسية في 2017 بعدما سبق له التتويج بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني، ويتعين على ريال مدريد لتحقيق طموحه بالتتويج أن يتخلى عن السلبية الهجومية التي ظهر بها أمام الجزيرة حيث صنع لاعبوه حسب إحصاءات موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” 36 محاولة على مرمى بطل الامارات في نصف النهائي ولم يسجل لاعبوه سوى هدفين فقط.

واعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد، والساعي أيضاً ليكون أول مدرب يتوج باللقب في نسختين متتاليتين بأنّ فريقه واجه صعوبات هجومية أمام الجزيرة، وقال زيدان: “كانت الأمور غريبة في الشوط الأول، لم نستطع هز الشباك، رغم أنه اتيحت لنا العديد من الفرص، الأمر الجيد أننا تحلينا بالصبر والهدوء في الشوط الثاني/ وحققنا الفوز”.

وكشف زيدان أنه لا يعرف الكثير عن جريميو غريمه في مباراة اليوم، ولكنه شاهد مواجهته مع باتشوكا في نصف النهائي، قائلا: “هو فريق جيد ولن تكون مهمتنا سهلة أمامه، وسيكون علينا أن نرفع من مستوى أدائنا للفوز، حتى لا تتكرر صعوبة مباراة الجزيرة”.

ولم تقتصر مشاكل ريال مدريد في مباراة الجزيرة على الجانب الهجومي فقط، بل الدفاعي أيضاً، حيث سجل أصحاب الأرض هدفاً عبر رومارينيو وألغى الحكم هدفاً ثانياً سجله المغربي مبارك بوصوفة بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وستكون عودة القائد سيرخيو راموس ضرورية لقيادة خط الدفاع، وقد شارك في التدريبات الخميس الماضى، بعدما غاب عن لقاء الجزيرة بسبب الإصابة، كما بإمكان زيدان أن يستعين بداني كارفاخال والألماني توني كروس اللذين لم يلعبا أيضاً مواجهة نصف النهائي لأسباب فنية.

فى المقابل، يتطلع جريميو إلى إنهاء عام 2017 بأفضل طريقة بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما توج في 30 نوفمبر بطلا لكأس ليبرتادوريس “دوري أبطال أمريكا الجنوبية”، بفوزه على لانوس الأرجنتيني، كما يسعى جريميو لإعادة الاعتبار لأندية البرازيل وأمريكا الجنوبية، حيث تميل الكفة كلياً لمصلحة فرق أوروبا التي أحرزت اللقب تسع مرات من أصل 13 نسخة أقيمت منذ عام 2000، وكان كورينثيانز البرازيلي آخر بطل من أمريكا الجنوبية يتوج باللقب في 2012 بعد فوزه في النهائي على تشيلسي الإنجليزي 1-صفر.

وقال البرازيلى ريناتو بورتالوبي المدير الفنى لجريميو، بعد الفوز على باتشوكا في نصف النهائي: ” هناك من يعتقدون أن فريقنا أنهى دوره، أنا لا أفكر بهذه الطريقة، أنا بطل العالم ( فاز بلقب الإنتركونتينينتال التي كانت تجمع بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية مع جريميو كلاعب عام 1983) وسأعمل مع الفريق من أجل الفوز بالبطولة”، وتابع ريناتو قبل معرفة منافسه في النهائي: “سنواجه منافساً صعباً، ولكن يمكن لهم أن يتأكدوا، أنهم سيواجهون جريميو، بعد أن حظي بقدر من الراحة، والتأقلم على فارق التوقيت”.

ولعب جريميو الثلاثاء أمام باتشوكا في نصف النهائي، في حين لعب ريال مدريد في مواجهة الجزيرة الأربعاء، وفي حين اعترف زيدان أنه لا يعرف الكثيرعن جريميو، أكد بورتالوبي لقناة ناديه على الإنترنت، أنه يعرف ريال مدريد جيداً، فهو يشاهده أسبوعياً عبر التليفزيون.

وتابع بورتالوبي:” نحن نشاهد ريال مدريد في البرازيل، هو من بين أفضل ثلاثة فرق على مستوى العالم، ونعلم جيداً أنه سيلعب بشكل أفضل مما ظهر عليه في نصف النهائي، مما لاشك فيه أن مباراتنا معه ستكون كبيرة ونحن مستعدون له”.



مباراة تحديد المركز الثالث





وفى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، يلتقي باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف مع الجزيرة بطل الإمارات، على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، في الرابعة عصرا بتوقيت القاهره، ويسعى كلاهما لحصد المركز الثالث للمرة الأولى وصناعة التاريخ في البطولة، بعدما خسر الفريق المكسيكي، الذي يشارك للمرة الرابعة في البطولة، في نصف النهائي أمام بطل كأس ليبرتادوريس لقارة أمريكا الجنوبية، جريميو البرازيلي، بهدف وحيد في الوقت الإضافي.

ورغم ذلك، فلا يزال أمام الفريق الذي يدربه الأوروجواياني دييجو ألونسو، تحديا متمثلا في تحقيق أفضل مركز له بمونديال الأندية حال فوزه على الجزيرة ممثل الإمارات، وكان المركز الرابع هو أفضل مراكز باتشوكا، وحققه في 2008 عندما خسر أمام جامبا أوساكا الياباني في مباراة الترضية، بالنسخة التي توج بها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو بالتأكيد يبحث عن معادلة رقمي مواطنيه مونتيري ونيكساكا اللذين حلا سابقا في الترتيب الثالث بالبطولة، في نسخة 2000 نجح نيكساكا في حصد المركز الثالث عبر ركلات الترجيح على حساب ريال مدريد، بينما لحقه مونتيري الذي فاز على الأهلي المصري في 2012 في مباراة الترضية.

في المقابل، سقط الجزيرة أمام بطل أوروبا، ريال مدريد، بهدفين لواحد، بعدما خاض الفريق الذي يدربه الهولندي هينك تين كات، الذي عمل مساعدا لفرانك ريكارد في برشلونة، طريقا طويلا في البطولة، وفاز على أوكلاند النيوزيلندي في الجولة التمهيدية وبعدها على أوراوا الياباني بطل آسيا في ربع النهائي، وذلك في أول مشاركة له في مونديال الأندية.

وسيغيب عن باتشوكا في لقائه الهام لاعبه فيكتور جوزمان الذي تعرض للطرد في نصف النهائي أمام جريميو، في المقابل لن يتمكن الجزيرة من الاعتماد على مدافعه محمد علي عايض الذي يتعرض للإيقاف لمباراة بعد نيله بطاقة صفراء جديدة أمام ريال مدريد، وكذلك حارس مرماه الرائع علي خصيف، الذي غادر شوط اللقاء الثاني أمام الملكي للإصابة.

