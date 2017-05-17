نهائى كأس إيطاليا.. يوفنتوس يبحث عن بداية الثلاثية أمام طموح لاتسيو

إعداد الماليتطلع يوفنتوس، ولاتسيو، بعدما تجرَّعا مرارة الهزيمة بالدوري الإيطالي، لاستعادة الاتزان سريعًا وتقديم أفضل ما لديهما، عندما يلتقيان مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مثيرة، على لقب كأس إيطاليا، على ملعب الأوليمبيكو، ويدير اللقاء باولو تاليافينتو، ويساعده أليساندرو كوستانزو وجيانلوكا كاريول



إعداد المال يتطلع يوفنتوس، ولاتسيو، بعدما تجرَّعا مرارة الهزيمة بالدوري الإيطالي، لاستعادة الاتزان سريعًا وتقديم أفضل ما لديهما، عندما يلتقيان مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مثيرة، على لقب كأس إيطاليا، على ملعب الأوليمبيكو، ويدير اللقاء باولو تاليافينتو، ويساعده أليساندرو كوستانزو وجيانلوكا كاريولاتو، ودافيدي ماسا حكما رابعا. وقلب فيورنتينا، تأخره بهدف لفوز ثمين (3-2) على لاتسيو، السبت الماضي، بالمرحلة الـ36 من الكالتشيو، كما قلب روما تأخره، بهدف للفوز (3-2) على يوفنتوس، ويحتاج فريق السيده العجوز، لاستعادة اتزانه، وتقديم أفضل ما لديه على الملعب الأوليمبي بروما، إذا أراد استكمال رحلة الدفاع عن لقب الكأس بنجاح، في مواجهة لاتسيو الذي حصل على قسط أكبر من الراحة. وما زالت فرصة الفوز بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي “رقم قياسي”، بيد يوفنتوس؛ حيث يتفوق بفارق 4 نقاط على روما، صاحب المركز الثاني، قبل آخر مباراتين من البطولة، ويحتاج يوفنتوس للفوز بأي من المباراتين المتبقيتين له بالدوري، من أجل حسم اللقب؛ بغض النظر عن نتيجة مباراتي روما، في المرحلتين الأخيرتين من الموسم. كانت انطلاقة يوفنتوس الناجحة بالموسم الحالي، تعرضت لبعض الوهن، الأسابيع الأخيرة؛ بسبب المشاركة في 3 بطولات متزامنة؛ حيث وصل لنهائي دوري الأبطال، ونهائي كأس إيطاليا، بالإضافة للدوري الإيطالي، وإذا فاز يوفنتوس بلقب الكأس، ثم بلقب الدوري مطلع الأسبوع المقبل، سيحقق رقمًا قياسيًا آخر، هو الفوز بثنائية الدوري، والكأس لثلاثة مواسم متتالية. كما سيكون الفريق على وشك تحقيق الثلاثية لأول مرة في تاريخه، بشرط تحقيق الفوز على ريال مدريد، في 3 يونيو المقبل، عندما يلتقيان في نهائي دوري الأبطال، ومثلما فعل ماسيميليانو أليجري، المدير الفنى ليوفنتوس، فيما لجأ سيموني إنزاجي، المدير الفني للاتسيو، لمنح الراحة لعدد من لاعبيه البارزين، خلال مباراة الفريق بالدوري، مطلع هذا الأسبوع. وضمن لاتسيو، الذي يحتل المركز الرابع بالدوري الإيطالي حاليًا، المشاركة مباشرة بدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي، لكنه لم يضمن حتى الآن، إنهاء الموسم في المركز الرابع، ومنح إنزاجي، راحة لصانع اللعب لوكاس بيليا، كما دفع بمهاجمه الأساسي شيرو إيموبيلي، لبعض الوقت فقط خلال الشوط الثاني من مباراة فيورنتينا، وسجل إيموبيلي 25 هدفًا هذا الموسم، كما قد يمنح إنزاجي، الفرصة للاعبه المتألق كيتا بالدي، للمشاركة في مباراة اليوم، خاصة بعدما سجل 7 أهداف في آخر 4 مباريات خاضها مع الفريق. في المقابل، يعاني أليجري من بعض المشاكل في خط الوسط؛ حيث يغيب ميراليم بيانيتش للإيقاف، كما لا يزال الألماني سامي خضيرة، وكلاوديو ماركيزيو، في مرحلة التعافي، وتعرض دفاع الفريق لهزة في المباريات الأخيرة حيث اهتزت شباك الفريق، 6 مرات في آخر 3 مباريات خاضها الفريق بالدوري، وهو ما يختلف تمامًا عن السجل الرائع للفريق بدوري الأبطال؛ حيث اهتزت شباكه مرة واحدة في المباريات الست التي خاضها بالأدوار الفاصلة، ورغم الهزيمة أمام روما، لا يزال أليجري، واثقًا في فريقه وقدرته على استعادة تركيزه المعتاد، والفوز بالثلاثية التاريخية.