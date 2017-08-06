نهائى العرب.. خبرة ترجى البنزرتى تصطدم بطموح فيصلي نيبوشا

على المصرى تصطدم خبرة الترجى الرياضى التونسى، بقيادة المخضرم الوطنى فوزى البنزرتى، بطموح الفيصلى الأردنى، بقيادة الشاب المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، فى نهائى البطولة العربية للأندية، فى الثامنة مساء اليوم، على استاد الإسكندرية، ويدير اللقاء الحكم المصرى إبراهيم نور الدين، ويساعده مواطنه أيمن د

على المصرى

تصطدم خبرة الترجى الرياضى التونسى، بقيادة المخضرم الوطنى فوزى البنزرتى، بطموح الفيصلى الأردنى، بقيادة الشاب المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، فى نهائى البطولة العربية للأندية، فى الثامنة مساء اليوم، على استاد الإسكندرية، ويدير اللقاء الحكم المصرى إبراهيم نور الدين، ويساعده مواطنه أيمن دجيش مساعد حكم أول، والمغربي رضوان عشيق مساعد ثان، على أن يكون الجزائري مهدي عسير حكماً رابعا.

وكان من المنتظر أن يقام اللقاء على استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ولكن خروج الزمالك من الدور الأول، والأهلى من قبل النهائى، جعل اللجنة المنظمة برئاسة الجزائرى محمد روراوة، تقرر نقل اللقاء لاستاد الإسكندرية.

ورفضت اللجنة المنظمة، الاستجابة لطلب الترجي والفيصلي، بتغيير ملعب المباراة، من استاد الإسكندرية لملعب برج العرب، وهو الملعب المدرج فى جدول البطولة منذ البداية، وهو ما رفضه مسؤولو الناديين، وتقدما بخطاب مشترك للاتحاد العربي، وطلبا إقامته في برج العرب، لكن طلبهم قوبل بالرفض وستقام المباراة على إستاد الإسكندرية.

وفاز الترجي بلقب البطولة العربية عامي 1993 و2009، كما حصد لقب الأندية أبطال الكؤوس عام 1996، ولم يفز الفيصلي بأي بطولة عربية وحل وصيفاً عام 2007، وجاء بلوغ الفريقين للمباراة النهائية لهذه النسخة مستحقا، بعدما تصدرا مجموعتيهما، وفازا في كافة اللقاءات التي خاضاها في البطولة.

وتعتبر المواجهة بين الفيصلي والترجي تاريخية، فهما يلتقيان لأول مرة في مسيرتهما الكروية، ما يعطي المباراة أهمية إضافية، في ظل سعي كل منهما إلى تحقيق فوزه الأول على الآخر.

ويمنى الترجي النفس للعودة إلى تونس بلقب البطولة، حيث جاء بلوغه للمباراة النهائية بعد سلسلة انتصارات مستحقة، وحقق الترجي العلامة الكاملة في دور المجموعات، عندما تصدر مجموعته بفوزه على نفط الوسط العراقي 1-0، والمريخ السوداني 2-0، والهلال السعودي 3-2، وفي الدور نصف النهائي فاز على الفتح الرباطي 2-1.

ويتطلع المدير الفني للترجي فوزي البنزرتي، إلى الدفع بتشكيلة قادرة على تقديم الأداء المطلوب، حيث كان انتقد أداء فريقه في المباراة السابقة أمام الفتح الرباطي، ويعول الترجي على تشكيلة قوامها، معز بن شريفية في حراسة المرمى وشمس الذوادي وعلي المشاني، وخليل شمام ومنتصر الطالبي، وفوسيني كوليبالي وفرجاني ساسي وغيلان الشعلالي، وأنيس بدري وسعد بقير.

فى المقابل، يسعى الفيصلي إلى تتويج مشواره اللافت في البطولة بحصد لقبها، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية أهلته للنهائي عن جدارة واستحقاق، ويتسلح الفريق الأردنى، بالطموح الكبير لحصد أول لقب بطولة عربية في مسيرته الكروية، ولذلك فهو يتمسك بمساعي تحقيق الفوز وإنجاز المهمة بحثاً عن إسعاد جماهيره.

وبلغ الفيصلي المباراة النهائية، بعدما تصدر المجموعة الأولى بفوزه على الأهلي المصري 1-0، ونصر حسين داي الجزائري 1-0، والوحدة الإماراتي 2-1، ثم عاد ليلتقي الأهلي في النصف النهائي ليفوز عليه 2-1، وتبدو صفوف الفيصلي مكتملة، حيث إن كافة لاعبيه جاهزين لخوض المواجهة المرتقبة باستثناء مهاجمه بلال قويدر الذي يغيب بسبب الإصابة.

ويتوقع أن يحافظ المدير الفني نيبوشا على تشكيلة الفريق، بحيث سيتواجد معتز ياسين، وإبراهيم الزواهرة وياسر الرواشدة وعدي زهران وابراهيم دلدوم، وبهاء عبد الرحمن والسنغالي دومينيك وخليل بني عطية ويوسف الرواشدة، والمحترف البولندي لوكاس والليبي أكرم الزوي.