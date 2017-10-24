نهائى إفريقيا يتسبب فى تعديل موعد 3 مباريات بالدوري

على المصرى تسبب ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، بين الأهلى ونظيره الوداد البيضاوى المغربى، والذى سيقام فى السابعة من مساء السبت المقبل، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى تعديل موعد ثلاثة لقاءات بالدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري برئاسة عا



على المصرى

تسبب ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، بين الأهلى ونظيره الوداد البيضاوى المغربى، والذى سيقام فى السابعة من مساء السبت المقبل، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى تعديل موعد ثلاثة لقاءات بالدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة وادي دجلة والزمالك، في الأسبوع السابع للمسابقة لمدة 24 ساعة، لتقام يوم الأحد 29 أكتوبر الجاري بدلاً من السبت 28 أكتوبر، وتقديم موعد مباراة المصري والإسماعيلي المحدد لها الجمعة 27 أكتوبر، لتقام الساعة الرابعة و45 دقيقة بدلاً من الساعة الخامسة، وتأجيل مباراة طلائع الجيش ووادي دجلة في الأسبوع الثامن، لتقام يوم السبت 4 نوفمبر المقبل بدلاً من الخميس 2 نوفمبر.