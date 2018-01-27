نهائى أفريقيا لليد.. صراع نارى بين الفراعنة ونسور قرطاج الليلة

على المصرى: تحتضن صالة قصر الرياضة بالعاصمة الجابونية "ليبرفيل"، الليلة مواجهة نارية بين منتخبى مصر "حامل اللقب" وتونس "الوصيف"، على لقب النسخة الثالثة والعشرين من بطولة أفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليا فى الجابون، وتختتم فى الثامنة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.وينتظر أن تحظى مباراة قط

على المصرى: تحتضن صالة قصر الرياضة بالعاصمة الجابونية “ليبرفيل”، الليلة مواجهة نارية بين منتخبى مصر “حامل اللقب” وتونس “الوصيف”، على لقب النسخة الثالثة والعشرين من بطولة أفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليا فى الجابون، وتختتم فى الثامنة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة. وينتظر أن تحظى مباراة قطبى كرة اليد الأفريقية، بالقوة والشراسة الفنية والمهارية والبدنية، و تتسم دائما لقاءات المنتخبين بالحماس بين لاعبى الفريقين، لما يملكه نجوم الفراعنة ونسور قرطاج من خبرات دولية كبيرة. ولن تقبل مباراة الليلة القسمة على اثنين فلابد من فائز، ومتوج بالكأس الأفريقية، وسيخوض لاعبو الفريقين المباراة النهائية، وأعينهم على الكأس الأفريقية الغالية، أملين فى العودة إلى بلادهم متوجين باللقب الأفريقي الغالى. ويأمل منتخب تونس فى انتزاع لقب البطولة من مصر، والثأر لهزيمته فى نهائى النسخة الماضية التى احتضنتها مصر، أمام الفراعنة بالصالة الكبرى بستاد القاهرة الدولى، وسط 20 ألف مشجع، قادوا مصر للفوز باللقب الغالى، فى المقابل، يبحث منتخب الفراعنة عن تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالى، بعدما فعلها عامى 1991 و1992، ومنذ ذلك التاريخ، لم ينجح المصريين فى الحصول على اللقب الأفريقى مرتين متتاليتين. وتفوق منتخب تونس على منافسيه في الأدوار الأولى ليبلغ المباراة النهائية، رغم أن تشكيلة الفريق افتقدت للاعبين بارزين مثل وائل جلوز لاعب برشلونة الإسباني وعبد الحق بن صالح ومصباح الصانعي ومكرم سلامة بسبب الإصابات وأسامة البوغانمي للإيقاف، ويأمل منتخب تونس في نيل اللقب القاري للمرة العاشرة في تاريخه. فى المقابل، أزاح منتخب مصر جميع منافسية، بدءا من اللقاء الأول فى دور المجموعات، مرورا بلقاءات دور الثمانية وقبل النهائى، وسيحاول منتخب مصر الاحتفاظ باللقب والتتويج بالنسخة الحالية من البطولة للمرة السابعة. وأكد المنتخبان سيطرتهما القارية بعد أن تجاوزت تونس منافستها أنجولا 34-14 بسهولة في قبل النهائي، بينما تغلبت مصر على المغرب 31-19، وضمن المنتخبان التأهل لبطولة العالم التي تستضيفها ألمانيا بالمشاركة مع الدنمارك العام المقبل. ويحمل منتخب مصر لقب النسخة السابقة من البطولة، والتى أقيمت بالقاهرة عام 2016، عندما توج باللقب السادس فى تاريخه، بعد تغلبه فى المباراة النهائية على المنتخب التونسى 21-19، ويسعى منتخب مصر للحصول على اللقب السابع فى تاريخه، والثانى على التوالى بعدما توج باللقب أعوام 1991 ، 1992 ، 2000 ، 2004 ، 2008 ، 2016. منتخب مصر الذى لم يغب عن المشاركة فى البطولة سوى فى أول نسختين من البطولة عامى 1974 ، 1976، يحتل المركز الثالث فى ترتيب أكثر منتخبات أفريقيا حصولا على بطولة أفريقيا برصيد 6 ألقاب خلف تونس التى تأتى فى الصدارة برصيد 9 ألقاب ثم الجزائر فى المركز الثانى برصيد 7 ألقاب. الألقاب الستة التى حققها منتخب مصر، تحقق ثلاثة منها داخل مصر أعوام 1991 ، 2004 ، 2016، بينما الثلاثة الأخرى خارج مصر أعوام 1992 فى كوت ديفوار ، 2000 فى الجزائر و2008 فى أنجولا. وتقابل المنتخبان في نهائي البطولة الأفريقية في 8 مناسبات، فازت مصر أربع مرات وحقق نسور قرطاج اللقب مثلها، وفاز المنتخب التونسي، في النهائي الأول في دورة 1976، الذي أقيم بالجزائر بنتيجة 15-14، ثم في دورة 1979 في الكونغو، وفازت تونس يومها 21-17، وفي دورة 2006 بتونس فاز النسور بنتيجة 26–21، وفي دورة 2010 في مصر انتصرت تونس بنتيجة 24 – 21 . أما المنتخب المصري، فقد تغلب على تونس في نهائي دورة 1992 في كوت ديفوار، بنتيجة 27 – 25، ثم في دورة 2004، التي أقيمت بمصر، بنتيجة 31- 28، وفي نهائي دورة 2008 بأنجولا، بنتيجة 27 – 25، وأقيم نهائي النسخة الأخيرة في 2016، وفاز الفراعنة بنتيجة 21 – 19. ويملك منتخب تونس الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد، و يوجد في رصيده 9 ألقاب لدورات 1974 و1976 و1981 و1994 و1998 و2002 و2006 و2010 و2012، فيما خسر “نسور قرطاج” اللقب 7 مرات في أعوام 1985 و1992 و1996 و2004 و2008 و2014 و2016. أما المنتخب المصري، فيحتل المركز الثالث في قائمة أكثر المتوجين باللقب، بعد تونس (9) والجزائر (7)، ويوجد في رصيد الفراعنة 6 ألقاب نالها في أعوام : 1991 و1992 و2000 و2004 و2008 و2016، و خسر منتخب مصر اللقب في 5 مرات في أعوام 1979 و1987 و1989 و2004 و2010.

