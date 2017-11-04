نهائى أفريقيا.. تاريخ الأهلى يصطدم برغبة الوداد الليلة

على المصرى:يصطدم التاريخ الكبير لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، برغبة مضيفه الوداد البيضاوى المغربى، عندما يلتقيان فى العاشرة مساء اليوم السبت، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.وانتهى لقاء الذهاب الذى أقيم السبت الماضى، على ملعب الجيش المصر

على المصرى:

يصطدم التاريخ الكبير لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، برغبة مضيفه الوداد البيضاوى المغربى، عندما يلتقيان فى العاشرة مساء اليوم السبت، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، على ملعب “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وانتهى لقاء الذهاب الذى أقيم السبت الماضى، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وهى النتيجة التى يعول عليها الوداد فى خطف اللقب الأفريقي، فهو يكفيه الفوز بأى نتيجة أو حتى التعادل السلبى، أما الأهلى فأمامه خياران، الأول الفوز، والثانى التعادل بنتيجة أكبر من التى انتهى عليها لقاء الذهاب.

يدير اللقاء الحكم الجامبي باكاري جاساما “38 عاماً”، الذي دخل القائمة الدولية في عام 2007، ويعتبر الحكم الشاب من أبرز حكام القارة الأفريقية، و نال جائزة أفضل حكم أفريقي عامى 2014 و2015.

ويبحث الأهلى عن لقبه التاسع فى المسابقة، علما بأنه صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد8 مرات، أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، فيما خسر المباراة النهائية مرتين فقط عامى 1983 و2007.

فيما يبحث الوداد، عن لقبه الثانى فى التشامبيونزليج الأفريقى، فى المباراة النهائية الثالثة له، على مدار تاريخ البطولة، و وصل للنهائى مرتين، الأولى عام 1992، وحصل على اللقب، فيما خسر اللقب فى المرة الثانية عام 2011.

وتبدو الغيابات من العوامل المؤثرة على الفريقين، قبل موقعة الإياب، و تلقى حسام البدرى المدير الفني للأهلى، ضربة قوية بتأكد غياب الظهير الأيسر التونسي علي معلول، بعد إصابته في العضلة الخلفية، والفشل في تجهيز الثنائي الغائب عن لقاء الذهاب، صالح جمعة وحسام عاشور لاعبي الوسط، بسبب إصابات عضلية ليخرج الثنائي من حسابات المدير الفني.

وتلقى الوداد، ضربة موجعة أيضا، بإصابة محمد أوناجم في لقاء الذهاب، ومغادرته بعد أقل من 30 دقيقة، بجانب تأكد عدم مشاركته في لقاء الإياب، وخرج أيضًا أنس الأصباحي من حسابات الحسين عموتة المدير الفني للوداد، لتجدد إصابته العضلية.

وكان الفريقان قد تقابلا في البطولة 7 مرات، حقق خلالها الأهلي الفوز مرتين، في حين كان الفوز من نصيب الوداد مرة ، وفرض التعادل نفسه في أربع مرات، كان آخرها في مباراة الذهاب ببرج العرب فى الإسكندرية، وسجل الأهلى فى شباك الوداد 8 أهداف، فيما تلقت شباكة 7 أهداف.

ولم يكن طريق الفريقين نحو المباراة النهائية مفروشا بالورود، بعدما خاضا 10 لقاءات، فاز الأهلى فى 5 وخسر فى 3 وتعادل فى مباراتين، وسجل 18 هدفا، واهتزت شباكه 10 مرات، فى المقابل، فاز الوداد فى 6 مباريات، وخسر 3، وتعادل مرة، وسجل 11 هدفا، وسكنت شباكة 5 أهداف.

ويعول أصحاب الأرض والجمهور، على هدافهم أشرف بنشرقي، صاحب خمسة أهداف في البطولة، في المقابل فإن الأهلى يضع كل آماله على المغربى وليد أزارو، الذي يملك أربعة أهداف في لائحة هدافى المسابقة.

ويحلم الأهلي بتكرار سيناريو فوزه باللقب عامي 2006 و2012، على حساب الصفاقسي والترجي التونسيين، حينما سقط في فخ التعادل بهدف لكل فريق ذهابا في ملعبه، قبل أن يقلب الأمور رأسا على عقب ويفوز خارج ملعبه إيابا.

وترى جماهير الأهلي أن فريقها يمتلك القدرة على قلب المعطيات في الدار البيضاء، والعودة بكأس البطولة من هناك، وهو ما ظهر بوضوح في مؤازرتها غير المسبوقة للفريق خلال تدريبه الأخير بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي، قبل السفر إلى المغرب.

وشدد المدير الفنى للأهلى حسام البدري، على صعوبة المهمة التي ستواجه فريقه في لقاء الإياب، معربا في الوقت نفسه عن تفاؤله باجتياز تلك المواجهة الصعبة، بما يمتلكه من لاعبين يتمتعون بالخبرة اللازمة للتعامل مع مثل تلك المواجهات الحساسة.

وخلال القرن الحالي، لم تغب البطولة الأقوى والأهم على مستوى الأندية الأفريقية، عن خزينة الأهلي أكثر من أربعة أعوام، بعدما توج بها أعوام 2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، ويمتلك الأهلي سجلا جيدا للغاية خلال مواجهات النهائي، فخلال عشرة نهائيات خاضها الفريق المصري طوال مسيرته الحافلة في البطولة، لم يخفق في الفوز باللقب سوى مرتين فقط.

فى المقابل، لم يعرف الوداد سوى لغة الانتصار خلال لقاءاته على ملعبه، فحافظ على سجله خاليا من التعادلات والهزائم في مبارياته الست التي لعبها بالمغرب هذا العام، بفضل مؤازرة جماهيره الفعالة، التي يراهن عليها الحسين عموتة خلال المواجهة المرتقبة.

وسجل الفريق الملقب بـ “وداد الأمة”، عشرة أهداف خلال المباريات التي أقيمت بملعبه، فيما اهتزت شباكه مرة وحيدة فقط، وهو ما يعزز من ثقة الجماهير الودادية في قدرة فريقها على تخطي عقبة الأهلي والفوز بالبطولة.

وتبدو جميع الأوراق الرابحة لدى الوداد مستعدة تماما للقاء المنتظر، في ظل جاهزية جميع عناصر الفريق الأساسية باستثناء غياب محمد أوناجم، الذي صنع هدف التعادل في مباراة الذهاب، عقب تعرضه لإصابة قوية فى كاحل القدم، ستبعده عن الملاعب 3 أسابيع على أقل تقدير.

ويأمل “الوداد” في إعادة اللقب إلى المغرب مجددا بعد غياب دام 18 عاما، حينما توج الرجاء البيضاوي بالبطولة عام 1999 على حساب الترجي، علما بأن الوداد أهدر فرصة الفوز باللقب عام 2011، عقب خسارته أمام الترجي التونسي في النهائي.

أرقام وأحصائيات تاريخية عن نهائي دوري أبطال أفريقيا:

– يحمل الأفريقي التونسي الرقم القياسي في عدد الأهداف بمباراة نهائية، بتسجيله ستة في ذهاب نهائي 1991 على حساب فيلا الأوغندي، في مباراة انتهت بنتيجة 6-2.

– حقق نادي كانون ياوندي الكاميروني أبرز نتيجة لفريق خارج أرضه في الدور النهائي، بفوزه على بيليما من جمهورية الكونغو الديموقراطية بنتيجة 3- صفر في كينشاسا عام 1980.

– حقق نادي مولودية الجزائر أبرز عودة في الدور النهائي، بفوزه 3-صفر على كوناكري الغيني في الإياب بعد تأخره بالنتيجة نفسها ذهابا، وأحرز اللقب بركلات الترجيح عام 1976.

– حقق مازيمبي الكونغولي أكبر هامش فوز في مباراة نهائية، بتغلبه على النجم التوجولي 5- صفر عام 1968، وبالنتيجة نفسها على الترجي التونسي في 2010.

– حقق النجم الساحلي التونسي أكبر مفاجأة في الدور النهائي، بإسقاطه مضيفه الأهلي بنتيجة 3-1 بعد تعادلهما ذهابا سلبا عام 2007، علما بأن الأهلي كان في حينها حامل اللقب.