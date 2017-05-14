ننفرد بنشر نتائج انتخابات شعبة المحمول

- خروج " رمضان " ..واختيار " طلعت " رئيسا لها - "بطيخة" و" سلامة " نائبان .. و "المهدى" وكيلامحمود جمال :كشف محمد المهدى، الوكيل الجديد لشعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن نتائج انتخابات الشعبة التى أجريت اليوم، وأسفرت عن فوز محمد طلعت بمنصب رئيس الشعبة خلفا للمهندس وليد رمضان

– خروج ” رمضان ” ..واختيار ” طلعت ” رئيسا لها

– “بطيخة” و” سلامة ” نائبان .. و “المهدى” وكيلا



محمود جمال :

كشف محمد المهدى، الوكيل الجديد لشعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن نتائج انتخابات الشعبة التى أجريت اليوم، وأسفرت عن فوز محمد طلعت بمنصب رئيس الشعبة خلفا للمهندس وليد رمضان.



وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ”المال” إن نحو 59 تاجر محمول تقدموا للانتخاب بين المرشحين على مجلس إدارة شعبة المحمول والبالغ عدد أعضائها حاليا 21 عضوا، كما انتهت أيضا بفوز محمود كامل “بطيخة” كنائب أول، وحسن سلامة كنائب ثان، ومحمد المهدى كوكيل باكتساح، حيث حصل كل منهم على أصوات متقاربة تدور بين 48 إلى 59 تاجرا .

وأضاف أن باقى أعضاء مجلس الإدارة الآخرين ويصل إلى 17 عضوا من تجار المحمول أيضا.

يذكر أن المهدى يشغل منصب الرئيس الشرفى لنقابة تجار المحمول والاتصالات.