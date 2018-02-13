ننفرد بنشر تعديلات قانون سوق المال

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المالالصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937؛ وعلى القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛ وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ وعلى القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وعلى القانون رقم (13) لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وعلى القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ؛ وعلى القانون رقم (144) لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992. وعلى قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1995 ؛ وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998؛ وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999 ؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 ؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم (88) لسنة 2003 ؛ وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005 ؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 ؛ وعلى القانون رقم (120) لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية ؛ وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2010 ؛ وعلى القانون رقم (14) لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛ وعلى القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ وبناءً على ماأرتأه مجلس الدولة ؛ قرر مشروع القانون الأتى نصه يقدم إلى مجلس النواب . ( المادة الأولى ) يُستبدل بنصوص المواد ( 1 فقرة أولى ، 4 ،8 ، 15 فقرة ثانية ، 17 فقرة ثانية، 24 ، 26 ، 36 فقرة ثالثة، 38، 63 ، 64، 66، 68 فقرة أولى) ، من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، النصوص الأتية : المادة (1) الفقرة الأولى : يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم أسمية متساوية القيمة . المادة (4) : لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة تحرر وفقاً للنموذج الذى تعده . وينشر ملخص لنشره الاكتتاب فى إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية وفقاً للنموذج الذى تضعه الهيئة ، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونياً على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة التى ستطرح بها ، وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط والضوابط التى يجب الالتزام بها عند طرح أية أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية . المادة (8) : تنظم اللائحة التنفيذية أحكام عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيدة لها أوراق مالية فى بورصات الأوراق المالية ، أو التى طرحت أوراقاً مالية فى اكتتاب عام أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة فى بورصات الأوراق المالية ، وعلى الأخص ما يأتى : 1- ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين . 2- الحالات التى يتعين فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية . 3- الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ . 4- الحالات التى يتعين فيها الإفصاح المسبق أو اللاحق لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية . المادة (15) الفقرة الثانية : ولا يجوز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية فى أكثر من بورصة إلا بموافقة الهيئة ووفقاً للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارتها . المادة (17) الفقرة الثانية : ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها . المادة (24) : يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة ، والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، ورسوم أو مقابل قيد الأوراق المالية والأدوات المالية بما لا يجاوز اثنين فى الألف من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المالية المطلوب قيدها وبحد أقصىقدره خمسمائة ألف جنيه سنوياً . ولا تستحق الرسوم المشار إليها فى الفقرة السابقة على قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التى تصدرها الدولة . المادة (26) : يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية . ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة . ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط التى يلزم توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة ، على أن تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة وقواعد الحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية . كما يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة ، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها وكيفية التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة فى الشركة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه . وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة متضمناً القواعد اللازمة لحسن إدارتها بما فى ذلك ما يأتى : – الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين وأعضاء لجنة العضوية وغيرها من اللجان . – قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية أو إفشائها للغير . – أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة . – اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية . ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة . وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختيارياً وما يترتب عليه وإجراءات تصفيتها. وتسرى أحكام المادة (31) من هذا القانون على شركة البورصة. المادة (36) الفقرة الثالثة : ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك ، ووفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة . المادة (38) : يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى المرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ ، على ألا يكون البنك وأطرافه المرتبطة مسيطراً على شركة إدارة الصندوق أو مساهماً فيها بنسبة تزيد على الحد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة . ويقدم الصندوق إلى الهيئة بياناً عن الأوراق المشار إليها معتمداً من أمين الحفظ على النموذج وفى التوقيتات التى تحددها الهيئة. المادة (63) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد عن 20 مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر ايهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك . 2- كل من طرح أوراقاً مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص أو تلقى عنها أموالاً بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له . 3- كل من أثبت عمداً فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غيرّ فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة . 4- كل من أصدر عمداً بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقى الاكتتابات . 5- كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة . 6- كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق . 7- كل من قيد فى البورصة أوراقاً مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . 8- كل من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك . 9- كل من تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة . المادة (64) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ، ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعاً منه هو أو زوجة أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها، أو تعامل فى الأوراق المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها فى المادة 20 مكرراً من هذا القانون . المادة (66) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من تصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون . ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة ، ولا يجوز التصالح عن هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة . المادة (68) الفقرة الأولى : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها ، أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية . ( المادة الثانية ) تضاف إلى قانون سوق رأس المال المشار إليه مواد جديدة بأرقام (4مكرراً ) ، (14)،(14مكرراً)،(14مكرراً 1)،(14مكرراً 2) ، (14مكرراً 3) ، (14مكرراً 4) ، (14مكررا ً5) ، (14مكرراً 6)، (14مكرراً 7) ، (14مكرراً 8) ، (14مكرراً 9) ، (14مكرراً 10) ، (14مكرراً 11) ، (14مكرراً 12) ، (14مكرراً 13) ، (14مكرراً 14) ، (14مكرراً 15) ، (14مكرراً 16) ، (14مكرراً 17) ، (14مكرراً 18) إلى نهاية الباب الأول ، ويضاف لذات القانون الباب الثانى مكرراً بعنوان (بورصات العقود الآجلة) يشتمل على المواد أرقام (26) مكرراً، ، (26) مكرراً (1) ، (26) مكرراً (2) ، (26) مكرراً (3) ، (26) مكرراً (4) ، (26) مكرراً (5) ، (26) مكرراً (6) ، (26) مكرراً (7)، (26) مكرراً (8)، (26) مكرراً (9) ، (26) مكرراً (10) ، (26) مكرراً (11) ، (26) مكرراً (12) ، (26) مكرراً (13) ، (26) مكرراً (14) ، (26) مكرراً (15) ، (26) مكرراً (16) ، (26) مكرراً (17) ، ويضاف للباب الثالث من القانون مادة جديدة برقم (28 مكرراً) ، فصل رابع جديد بعنوان ” الإتحاد المصرى للأوراق المالية ” يشتمل على مادة وحيدة برقم (41) مكرراً (9) ، وتضاف المواد (63مكرراً) ، (66) مكرراً ، (66) مكرراً (1) ، وذلك على النحو التالى : المادة (4مكرراً) : فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : الاكتتاب العام : عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفاً عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات . الطرح العام : عرض أوراق أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفاً . الطرح الخاص : عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط معينة سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك . الأدوات المالية : وثائق تغاير الأوراق المالية قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية . مادة (14): فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعنى المبين قرين كل منها: الصكوك : أوراق مالية أسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عاماً ، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له ، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال . المشروع: أى نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقاً لدراسة جدوى تعد عنه . التصكيك: عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو مشروع محل التمويل أو حقوقه وإصدار صكوك مقابلها . شركة التصكيك: شركة مساهمة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك ، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك . الجهة المستفيدة: الشخص الاعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك ، وهو حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وما تتحول إليها من أموال ، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية . الجهة المصدرة: شركة التصكيك أو الجهة المستفيدة فى حالة عدم وجود شركة تصكيك . منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أية مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة . وكيل السداد: بنك مرخص له من البنك المركزى المصرى يعمل وكيلاً عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها ، أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزى . عقد الإصدار: العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون ، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك ، ومدة هذا الاستثمار ، وعوائده المتوقعة ، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات ، وآجال الصكوك ، وإمكان تداولها واستردادها . حق الانتفاع: حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول . مادة (14) مكرراً : تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقاً لإحدى الصيغ الآتية : أ – صكوك المضاربة : تصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكى الصكوك والجهة المستفيدة ، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل نشاط اقتصادى أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة ، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة ، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التى يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة فى العقد ، ورد قيمتها الاسمية فى نهاية أجلها من النشاط أو المشروع . ب- صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة ، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها ، بعد تملكها وقبضها ، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها ، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها ، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها . ج- صكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد مشاركة ، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم ، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة ، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة ، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك . د- صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات، بقصد إعادة تمليكها ، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها لمتلقيها بقصد تمليكها لهم بعد سداد ثمنها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات أو الخدمات ، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها . ه- أية صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية للقانون . وفى جميع الأحوال السابقة لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصاً بضمان حصة مالك الصك فى رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك ، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات . مادة (14) مكرراً (1) لا يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها ” متوافقة مع الشريعة الإسلامية” أو ” إسلامية ” أو ” شرعية” أو أن يشار إلى أى من تلك العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقاً للشروط الآتية : أ- أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الأزهر الشريف يحدد متطلبات تشكيل لجان الرقابة الشرعية واشتراطات عضويتها . ب- أن يكون المشروع محل التصكيك مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية . ج- أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية . د- أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية . وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وإثبات ذلك فى تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر ، يتم نشرها على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة . مادة (14) مكرراً (2) : يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتى: أ- أن يدر دخلاً وفقاً لدراسة تُعد لهذا الغرض . ب- أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط ج- أن يكون داخل جمهورية مصر العربية . د- أن يكون مستقلاً عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة . ه- أن يكون له حسابات مالية مستقلة تستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية. و- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة . ز- أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وفقاً لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا القانون ،وتتم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المنصوص عليها فيه . وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأية عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك بمراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى . مادة (14) مكرراً (3) تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك ، وتعمل وكيلاً عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرفاً فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك . ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها . مادة (14) مكرراً (4) يجب أن تتخذ شركة التصكيك شكل شركة المساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة ملايين جنيه مصرى ، وأن تكون أغلبية المساهمين فى رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة فى هذا القانون، ويتم التأسيس والترخيص لشركة التصكيك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتعد من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية . ولا يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى إتمام استرداده . وللشركة التعاقد مع جهة متخصصة تتولى تنفيذ كل أو بعض الأعمال الداخلة فى اختصاصها . مادة (14) مكرراً (5) * يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة الاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك : أ- شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون ” شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ” والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك . ب- البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك ، بعد موافقة البنك المركزى المصرى. ج- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية . د- مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية، بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى . ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها ، كما يحدد أيضاً الشروط والإجراءات اللازمة للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى البند (د) . مادة (14) مكرراً (6) يشترط لحصول شركة أو بنك على موافقة الهيئة للاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك ما يأتى : أ- ألا يقل صافى حقوق الملكية عن خمسين مليون جنيه من واقع أخر قوائم مالية معتمدة عن سنة مالية كاملة على الأقل ما عدا الشركات التى لم يمر على تأسيسها سنة مالية فتستثنى من هذه المدة وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة . ب- التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها . ج- موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به والالتزامات المترتبة عليه . د- تقديم نشرة الاكتتاب العام ، أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وفقاً لأحكام المادة (14) مكرراً (8) من هذا القانون . ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد الأقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة المشروع ، أو النشاط المراد إصدار صكوك لتمويله . مادة (14) مكرراً (7) يشترط لإصدار صكوك تكون هيئة عامة ، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هى الجهة المستفيدة من التمويل ما يأتى : أ- اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب، أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة . ب- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية . ج- أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكاً بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة . د- أن يكون لشركة التصكيك مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات . مادة (14) مكرراً (8) مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الطرح الخاص ، وتغطيتها والبيانات التى يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والإقرارات التى يجب إرفاقها بها لاعتمادها من الهيئة ،على أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة ، وألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك . وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناءً على نشرة اكتتاب عام، أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة ومعدة على النموذج المعد لذلك ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون . وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة ، وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها ،وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها لها علاقة بعملية الإصدار . مادة (14) مكرراً (9) الجهة المصدرة للصكوك هى المسئولة عن الحقوق المقررة لحملة الصكوك وفقاً للأحكام وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات . وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها . مادة (14) مكرراً (10) يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة ، فإذا كان الضامن بنكاً وجب موافقة البنك المركزى . كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ويلتزم بشرائها أو استردادها وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات . مادة (14) مكرراً (11) فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب أخر ، تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها كاملة وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح ، وخلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار . مادة (14) مكرراً (12) يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى . وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة ، ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات . مادة (14) مكرراً (13) يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر ، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة ، كما يجوز قيد الصكوك التى تطرح طرحاً خاصاً فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد وإجراءات قيدها وتداولها . ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة . مادة (14) مكرراً (14) يجوز لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويشترط ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة . ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة وأسم ممثلها وقراراتها . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة . مادة (14) مكرراً (15) تحدد اللائحة التنفيذية متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكوك منذ الإصدار وحتى نهاية أجل الصك ، ويجب أن يتضمن الإفصاح تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك والأحداث الجوهرية والتعديلات على التعاقدات والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك . ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح . مادة (14) مكرراً (16) يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبو حساباتهم ، وله أن يعتمد أى معايير محاسبة ومراجعة اخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص . مادة (14) مكرراً (17) تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك فى نهاية أجلها لمالكيها ، وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة فى نهاية مدة الصكوك . ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك ، وتحدد هذه القيمة وفقاً للضوابط تتضمنها نشرة الاكتتاب . مادة (14) مكرراً (18) تعفى من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها كافة التصرفات التى تتم على الأصول فيما بين الجهة المستفيدة وبين شركة التصكيك شريطة عدم التصرف فى هذه الأصول للغير أو تغير هيكل ملكيه شركة التصكيك على نحو يخالف أحكام المادة (14 مكرراً 4) من هذا القانون ، ويشمل الإعفاء ما يأتى :- أ-التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك ،أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة الإصدار . ب- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المستفيدة فى نهاية مدة الإصدار . وتسرى على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات . المادة (21 مكرراً ) لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية فى بورصات الأوراق المالية المصرية ، سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد أخر ، إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب فى أسعار الأوراق المالية ، أو أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناءً على تحقيقات تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر . الباب الثانى مكرر بورصة العقود الآجلة مادة (26) مكرراً فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : بورصة العقود الآجلة : بورصة تنشأ وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون يتم التداول فيها على العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة وغيرها من العقود النمطية . العقود المستقبلية : عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التى توافق عليها الهيئة ، يكون تنفيذها فى موعد مستقبلى على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام العقد ، وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقاً للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم بما يتفق مع القواعد التى تضعها إدارة البورصة . عقود الخيارات : العقود التى تتوافر فيها شروط العقود المستقبلية متى كانت تعطى لمشترى العقد الحق فى شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية فى تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت إبرام العقد . عقود المبادلة : عقود لمبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مالية أو ورقة مالية بأخرى ، وفقاً لبنود العقد الذى يجب أن يحدد به وقت إبرامه سعر التنفيذ (سعر المبادلة) وتواريخ المبادلة وتاريخ انتهائه. التداول : شراء أو بيع العقود بما فيها العقود المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود المقيدة فى جداول البورصة وفقاً لشروط التداول ببورصة العقود الآجلة التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة . شركة الوساطة فى العقود: الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة والوساطة فى شراء وبيع كافة أنواع العقود بأسم ولحساب عملائها . منفذ الأوامر: الشخص الطبيعى من العاملين لدى شركة الوساطة المرخص له من الهيئة بتنفيذ أوامر الشراء والبيع لكافة أنواع العقود . الأعضاء المتعاملون على العقود: كل عضو بالبورصة يتعامل على العقود محل السلع يرخص له من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة . مركز المقاصة والتسوية: الشركة أو الجهة المرخص لها بإتمام تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول وتنفيذ العقود بأنواعها المختلفة . المخازن المعتمدة للسلع: المخازن بأنواعها المختلفة التى تخزن بها السلع محل العقود وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع . وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع: وحدة مستقلة ذات طابع خاص لدى الوزارة المختصة بالتجارة الداخلية للإشراف على المخازن المعتمدة للسلع محل العقود بأنواعها المختلفة وخبراء تصنيفها . خبراء تصنيف السلع: الخبراء المرخص لهم من وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات السلع محل العقود بأنواعها المختلفة . مادة (26) مكرراً (1): بمراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يجب أن يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام أساسى وفقاً للنموذج الذى تضعه الهيئة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقداً عن عشرين مليون جنيه مصرى . ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة ، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة . ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بقواعد ومعايير وهيكل مساهمى بورصة العقود الآجلة . مادة (26) مكرراً (2): يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بأحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود الآجلة يتضمن أداء تأمين للهيئة يحدد قيمته والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة الهيئة لحصيلته . ويجب أن يرفق بطلب الترخيص ما يأتى: 1-أنواع العقود التى يجرى التعامل عليها فى البورصة من بين العقود المشار إليها فى المادة (26) مكرراً من هذا القانون . 2-قواعد وشروط العضوية بالبورصة . 3-كيفية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد 4-كيفية الإعلان عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها . 5- لائحة التداول بالبورصة . 6- الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ . 7- المعايير المالية لتحقيق المساواة بين المتعاملين ومنع التلاعب فى السوق . 8- وصف لنظام التداول وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية . 9- نماذج الاتفاقات التى ستتعامل بها البورصة بما فى ذلك الاتفاقات المتعلقة بالعضوية والتداول وإتمام عمليات المقاصة والتسوية التى تجريها البورصة بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية بحسب الأحوال، ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة . 10- الإجراءات التى تتخذها عند مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل فى البورصة ، ووسائل فض المنازعات التى تتيحها البورصة للمتعاملين فيها . 11- نسخة من ميثاق الشرف الذى يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة وأعضاء البورصة . وعلى الهيئة دراسة طلب الترخيص ومرفقاته وطلب المستندات والبيانات التى تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص وعلى الأخص ما يأتى : أ-مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط . ب-استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة . ج- توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة البورصة . د- توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات . ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه . ولا يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط للبورصة ، تعديل أى من اللوائح أو القواعد أو النماذج أو الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة . مادة (26) مكرراً (3): يتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقاً للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة . وتضع إدارة بورصة العقود الآجلة قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التى تجرى فيها وصحة الإجراءات المتبعة بشأنها ، على أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتات التداول ونظام الضمانة وشروطه وكيفية التعامل مع العقود التى تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها. ولا تسرى هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الهيئة . ويكون للبورصة فى سبيل أداء عملها الحصول على المعلومات من الشركات الأعضاء لديها المرخص لها بالتعامل على العقود، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين . وتلتزم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل فى سوق العقود وإتاحتها للمستثمرين وللجمهور ، من خلال موقعها الإلكترونى أو بأية وسيلة أخرى . كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى يصدر بتحديدها ومواعيد ودورية تقديمها قرار من مجلس إدارة الهيئة . مادة (26) مكرراً (4) : يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى بورصة العقود الآجلة. وتتكون موارد البورصة من : 1- الموارد التى تحصلها طبقاً لأحكام هذا القانون . 2- مقابل الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها . 3- عائد استثمار أموالها . 4- المنح والهبات التى تقدم لها والقروض المحلية والخارجية التى تعقد لصالحها وذلك وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن . مادة (26) مكرراً (5) تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة ، ويجوز أن ترخص الهيئة لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة . وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد إجراء المقاصة والتسوية ، ولا تسرى هذه اللائحة إلا بعد اعتمادها من الهيئة . ويراعى بالنسبة للعقود على السلع فى حالة التسوية المادية أن يتم تسليم السلع محل العقود وفقاً للقواعد التى تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع . ويسرى فيما عدا ما تقدم أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية . مادة (26) مكرراً (6) تنشأ وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية تسمى ” وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع ” تختص بالتنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها ، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى : – وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع وقواعد عملها . – الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع . – وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع ، وشروط استمرار الترخيص. – الترخيص لخبراء تصنيف السلع . – إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة . – تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الآنية لمختلف السلع وبالأخص السلع محل التعاقدات فى بورصة العقود الآجلة . – التفتيش على المخازن . – التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع . – فحص النزاعات المتعلقة بالسلع، وتصنيف السلع وتحديد معايير ودرجة جودتها، وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع . – للوحدة أن تطلب من الهيئة تحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع . مادة (26) مكرراً (7) يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية . ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن الجهات الأتية : – ممثلان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية يحددهما الوزير المختص. – ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يحدده الوزير المختص. – ممثل عن وزارة المالية يحدده الوزير المختص . – ممثل عن البنك المركزى المصرى يحدده محافظ البنك المركزى . – ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يحدده رئيس الهيئة . – ممثل عن بورصة العقود الآجلة يحدده رئيس البورصة . – ثلاثة خبراء فى المجالات ذات الصلة يختار اثنين منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية ويختار الثالث رئيس الهيئة . ويعين الوزير المختص بالتجارة الداخلية رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس ، كما يصدر الوزير المختص بالتجارة الداخلية قراراً بالنظام الأساسى واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أن يتضمن النظام الأساسى للوحدة ما يأتى: – نظام عمل الوحدة واختصاصاتها . – تنظيم الوحدة . – اختصاصات مجلس الأمناء . – تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء . – تعيين المدير التنفيذى للوحدة ، وتحديد المعاملة المالية له . مادة (26) مكرراً (8) تتكون موارد وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع من : أ- ما تخصصه الدولة من أموال وأصول . ب- مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف . ج- الخدمات التى تقدمها الوحدة ومقابل الإشراف على المخازن المعتمدة للسلع والأنشطة المرتبطة بها . د- عائد استثمار أموال الوحدة . ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية بتحديد مقابل الخدمات المشار إليها باقتراح من مجلس أمناء الوحدة . وتكون للوحدة موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها . ويكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها فى البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى تودع فيها مواردها . مادة (26) مكرراً (9): يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود الآجلة بواسطة منفذى الأوامر بشركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص . وتمسك البورصة سجلاً يقيد به الأعضاء والجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تباشر نشاطها به . ويحدد النظام الأساسى قواعد العضوية بالبورصة ومقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى . ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا القانون ، كما يجوز الترخيص بممارسة نشاط الوساطة فى العقود لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة . مادة (26) مكرراً (10) لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقداً لشركات الوساطة فى العقود عن عشرة ملايين جنيه مصرى . ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن ما يأتى : 1- شروط تجهيز المقر ، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها ، والقواعد الداخلية للرقابة ، والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة ، ونظم المعلومات الواجب توافرها . 2- معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتى يجب الالتزام بها طوال مدة مزاولة النشاط . 3- أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته . 4- رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . 5- ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسه بالشرف أو الأمانة أو أحد الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد اعتباره . كما يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها فى الأعضاء المتعاملين على العقود . مادة (26) مكرراً (11) لا يجوز لأية شركة وساطة أن تفتح حساباً لأى عميل إلا بعد الإفصاح له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل فى العقود ، ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أية خسائر عن التعامل فى بورصة العقود الآجلة ، أو وضع حد أقصى لها، أو عدم الخصم من الضمان النقدى المودع لديها لحسابه لتغطية مركزة ، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق ما يأتى : أ- ضوابط الإعلان عن الخدمات التى تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود . ب- متطلبات الإفصاح وفقاً لفئات العملاء المختلفة . ج- ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء . د- ما يجب أن يتضمنه ملف العميل . ه- وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها . وتلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود الآجلة بالاشتراك فى صندوق تأمين المتعاملين المنصوص عليه فى المادة (23) من هذا القانون ، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود الآجلة . ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود الآجلة فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده ، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأى مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد ، ويحدد القرار ما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود الآجلة وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق . مادة (26) مكرراً (12): يجوز لشركة الوساطة التعامل فى العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها وذلك وفقاً للإجراءات التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة . وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء ، ويحظر عليها الدخول فى تعاقد بالبيع أو بالشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابةً وبمراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة . مادة (26) مكرراً (13): تسرى أحكام المادة (20) مكرراً من هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى بورصة العقود الآجلة ،أو شركات الوساطة فى العقود والأعضاء المتعاملين على السلع وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود . مادة (26) مكرراً (14): تسرى على المتعاملين فى بورصات العقود الآجلة أحكام المادتين (21) ، (21) مكرراً من هذا القانون . مادة (26) مكرراً (15): للهيئة فى الظروف الطارئة التى تقدرها أن تطلب من بورصة العقود الآجلة أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ الإجراءات التى تراها الهيئة لازمة للحفاظ على استقرار حركة التداول فى البورصة أو تصفية أى عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة . وتسرى أحكام المادة (31) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة . ولمجلس إدارة الهيئة حفاظاً على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه إلغاء ترخيص البورصة فى حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو النظام الأساسى للبورصة على أن يصدر القرار متضمناً أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار . مادة (26) مكرراً (16): تسرى أحكام المادتين (30) ، (31) من هذا القانون على شركات الوساطة فى العقود والأعضاء المتعاملين على السلع . ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ الأوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل بناءً على تقرير مخالفات تعده البورصة أو الإدارة المختصة بالهيئة . مادة (26) مكرراً (17): تسرى على شركات الوساطة ببورصات العقود الآجلة الأحكام المتعلقة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا القانون ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه . مادة (28) مكرراً : ينشأ بالهيئة سجل تقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة فى كافة الحالات التى يتطلب فيها ذلك هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما. ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل . وتلتزم هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة . الفصل الرابع الاتحاد المصرى للأوراق المالية مادة (41) مكرراً (9): ينشأ اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق يسمى ” الاتحاد المصرى للأوراق المالية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة . ويختص بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية والتنسيق بين الأعضاء . ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة ، يتضمن تحديد موارد الاتحاد ونسب تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارته . ويسجل الاتحاد فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه ، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى له فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد . وتلتزم كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى . وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة ، على ألا تكون تلك التدابير مما تختص به الهيئة أو مجلس إدارتها أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون . مادة (63) مكرراً : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . كل من ارتكب أحد الأفعال الأتية : أ- إصدار صكوك أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون . ب- مخالفة أحكام المادة (14) مكرراً (17) من هذا القانون . ج- تقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس . مادة (66) مكرراً : تسرى العقوبات الواردة بالمواد ( 63 ، 64 ، 68 ، 69 ) ، والفقرة الأولى من المادة (66) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة مادة (66) مكرراً (1) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بما لا يقل عن مثل ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ، ولا تزيد على مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر كل من : 1- خالف شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع أو قواعد عملها . 2- خالف شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء التصنيف أو قواعد عملهم . 3- خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة بشأن بورصة العقود الآجلة ، فيما يخص الأتى : أ- أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للبورصة . ب- ضوابط الترخيص للبورصة بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية . ج- شروط الترخيص لشركات الوساطة بممارسة النشاط . د- شروط الترخيص لشركات الوساطة فى الأوراق المالية بممارسة نشاط الوساطة فى العقود . ه- شروط وقواعد ترخيص تعامل الأعضاء المتعاملين على السلع . و- مخالفة الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية للضوابط المشار إليها بالمادة (26) مكرراً (5) من هذا القانون . ( المادة الثالثة ) لا يجوز إصدار أوراق مالية لحاملها ، وتلتزم الشركات التى أصدرت أوراقاً مالية لحاملها قبل العمل بهذا القانون وحائزو هذه الأوراق بتحويلها إلى أوراق مالية أسمية وفقاً للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون . وعلى هذه الشركات وحائزى تلك الأوراق توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور ذلك القرار . ( المادة الرابعة ) يلغى القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك ، والفقرة الأخيرة من المادة (1) ، وكلمة ” لحاملها” الواردة بالمادة (12) من قانون سوق رأس المال ، كما يلغى كل نص يجيز إصدار أوراق مالية لحاملها فى أى تشريع أخر . ( المادة الخامسة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 المادة (1) الفقرة الأولى : يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ، ومع ذلك يجوز للشركة إصدار أسهم لحاملها فى الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ولا يكون لحاملى هذه الأسهم الحق فى التصويت فى الجمعيات العامة . ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الأسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه (1) ويكون السهم غير قابل للتجزئة ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الإصدارات السابقة ، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الإصدارات السابقة . وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات ، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة . كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم فى اكتتاب عام . المادة (4) : لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية فى اكتتاب عام للجمهور الا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار ، احداهما على الأقل باللغة العربية ، وذلك كله وفقاً للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة (8) : على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10 % من الأسهم الاسمية فى رأس مال إحدى الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل . وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من رأس مال الشركة . ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى إلغاء العملية دون إخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة . وتسرى أحكام الفقرات السابقة فى حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية 5 % من رأس مال الشركة . ويتعين أتخاذ الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأولى والرابعة . وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات وإجراءات الأخطار والإبلاغ . المادة (15) الفقرة الثانية : يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية . ولا يجوز قيد الورقة فى أكثر من بورصة ، واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية فى بورصتى القاهرة والإسكندرية القائمتين فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما . المادة (17) الفقرة الثانية : ويتم الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة . المادة (24) : ( معدلة بالقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 ) بصدر الوزير المختص بناءً علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الاوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة، وبحد أقصي قدره خمسمائة ألف جنية سنوياً ، ولا تستحق الرسوم المشار إليها علي قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة. المادة (26) : يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لهذه البورصات والتداول فيها . المادة (36) الفقرة الثالثة : يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية . ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقاً مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق . ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص بها بذلك من الوزير . ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة . المادة (38) : يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، على الا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة للصندوق ، أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه ، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بياناً عن تلك الأوراق معتمداً من البنك على النموذج الذى يضعه مجلس إدارة الهيئة . المادة (63) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1 – كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك . 2 – كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون . 3 – كل من أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها . 4 – كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقى الاكتتابات . 5 – كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة . 6 – كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى او عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق . 7 – كل من قيد فى البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . المادة (64) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة ، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكرراً من هذا القانون . المادة (66) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون . ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 8 ) من هذا القانون . المادة (68) الفقرة الأولى : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة ، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون . وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .