ننفرد بنشر تعديلات قانون سوق المال

ياسمين فواز
حصلت ” المال ” على نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992والذى تم ادراجه على جدول أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء تمهيدا لمناقشته والموافقة عليه عقب مناقشات مطولة اجرتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مع رئيس البورصة ورئيس الرقابة المالية استمرت حتى العاشرة مساء أمس الإثنين.
ويتضمن مشروع القانون موادا تنص على أن يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم أسمية متساوية القيمة.
بالإضافة إلى أنه لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة تحرر وفقاً للنموذج الذى تعده.
كما ينص القانون على أن ينشر ملخص لنشره الاكتتاب فى إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية وفقاً للنموذج الذى تضعه الهيئة ، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونياً على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة التى ستطرح بها ، وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ،مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط والضوابط التى يجب الالتزام بها عند طرح أية أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية.
وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيدة لها أوراق مالية فى بورصات الأوراق المالية ، أو التى طرحت أوراقاً مالية فى اكتتاب عام أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة فى بورصات الأوراق المالية ، وعلى الأخص ما يأتى :
1- ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين.
2- الحالات التى يتعين فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية.
3- الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ.
4- الحالات التى يتعين فيها الإفصاح المسبق أو اللاحق لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية.
كما اشترط القانون على أنه لا يجوز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية فى أكثر من بورصة إلا بموافقة الهيئة ووفقاً للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارتها.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ووفقا للنائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحاته لـ”المال” فإن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون لادراجة فى جلسة اليوم ، إضافة إلى مشروع قانون حماية المستهلك.
وأضاف الشريف أن البرلمان حريص على مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون سوق المال لكونه من القوانين الهامة ، التى يحرص على الانتهاء منها قبل رفع الجلسات العامة بسبب الانتخابات الرئاسية ، متوقعا أن يتم اقرار القانون في جلسة اليوم إلى جانب الموافقة المبدئية على مشروع قانون حماية المستهلك على أن يكون التصويت النهائي فى أول جلسة عامة قادمة عقب الانتخابات الرئاسية.
من جانبها ، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن التعديلات على قانون تنظيم سوق رأس المال تستهدف تحسين بيئة الأعمال وإتاحة التمويل من خلال استراتيجية الشمول المالى.
وقالت “نصر”، خلال الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة تعديلات قانون سوق المال، إن هذه التعديلات هى الأكبر والأشمل، حيث تضمن 45 مادة، بخلاف ما كان يتم فى الماضى، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تتيح أدوات مالية حديثة تواكب متطلبات الاقتصاد المصرى ومتطلبات وتنافسية الاقتصاد العالمى.
ووجهت وزيرة الاستثمار الشكر للجنة الاقتصادية على دعمها للإصلاحات اللى تتم فى إطار الإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أنها تمت بالتشاور مع جميع المختصين.