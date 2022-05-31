ننفرد بنشر التغييرات الكاملة في رؤساء شركتي القناة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء

علمت المال من مصادر رفيعة المستوي بوزارة الكهرباء ، ان المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، اعتمد الحركة الجديدة لتعيينات رؤساء شركات القناة لتوزيع الكهرباء ومصر العليا لتوزيع الكهرباء.

القابضة لكهرباء مصر



وتنفرد المال بنشر التغييرات الكاملة للشركتين ، حيث تم نقل المهندس سامي ابو وردة رئيس شركة مصر العليا للكهرباء ليتولي منصب رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس محمد السيد والذي بلغ سن المعاش.

وتم تعيين كلا من المهندس احمد عادل ، والمهندس اسامة محمد صبحي ، والمهندس ابراهيم كامل ، والمهندس حمدي عكاشة ، والمهندس السيد الحسيني العزب بالاضافة الى صفاء عبدالرحمن و المهندس علي خلاف محمود أعضاء بمجلس الادارة لمدة 3 سنوات.

كما تضمن القرار تولي المهندس احمد صدقي رئيسا لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لمدة 3 سنوات مقبلة.

كما تم تعيين كلا من المهندس مجدي حسين ، والمهندس سيد محمد فاروق ، والمهندس لطفي يسري عودة، والمهندس مصطفي عبدالحكيم ، والمهندس عبدالحميد زكي ، والمهندس محمد عبدالرازق محمود اعضاء بمجلس الادارة لمدة 3 سنوات