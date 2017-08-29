ننفرد بمخطط تطوير محور المحمودية المرورى

نقل سوق الجملة للخضر والفاكهة من منطقة الحضرة أبرز معوقات المشروع مها يونس قررت المنطقة الشمالية العسكرية الانتهاء من مشروع تطوير محور المحمودية المرورى الجديد بمحافظة الإسكندرية، فى خلال ستة أشهر ، بالتزامن مع نهاية العام الجارى. يأتي ذلك بعد أن دعم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى خطوات البدء ب

نقل سوق الجملة للخضر والفاكهة من منطقة الحضرة أبرز معوقات المشروع

مها يونس

قررت المنطقة الشمالية العسكرية الانتهاء من مشروع تطوير محور المحمودية المرورى الجديد بمحافظة الإسكندرية، فى خلال ستة أشهر ، بالتزامن مع نهاية العام الجارى.

يأتي ذلك بعد أن دعم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى خطوات البدء بالمشروع الذى تعطل لسنوات، من خلال تصديقه عليه مؤخراً.

وتشمل عمليات التطوير بمسطاح ترعة المحمودية والذى يبلغ طوله 21 كيلو متر تقريباً، عمليات إزالة للتعديات الواقعة فى نطاقها لإستكمال المشروع، ومثل نقل سوق الجملة للخضار والفاكهة الكائن بمنطقة الحضرة، أبرز المعوقات التى تقف أمام تنفيذ المخطط، فيما فحصلت «المال» على نسخة من مقترح تطوير المحور بتلك المنطقة والتى تُعد «منطقة الدراسة» للقائمين على المشروع.

وانفردت «المال» بمخطط تطوير المجرى الملاحى لترعة المحمودية بتلك المنطقة، والذى كشف أنها تعانى عدم انتظام عرض الطريق الأسفلتى أو المجرى الملاحى وانخفاضاً فى مستوى قدرات الإضاءة العامة بالطرق، فضلاً عن تهالك الأرصفة والبردورات.

وتبين بناءاً على الدراسة التحليلية لمشكلات الوضع الراهن للترعة بمنطقة الدراسة، تبين إهمال المجري الملاحى المتمثل فى عدم تطهيره أولاً بأول للمحافظة على العمق من الإطماء، وإلقاء المخلفات الحيوانية والقمامة بالمجرى المائى، يمثل تلوثاً بيئياً للمنطقة بأكملها، فضلاً عن إهمال صيانة المجرى المائى وتركه ينمو به البوص والحشائش على جانبيه.

يأتى ذلك بالإضافة إلى عدم الإستفادة من الترعة إذ تقتصر الرؤية على النظر إلى كونها مجرى مائياً فقط، واستغلال الأرصفة وحرم الطريق فى تخزين أقفاص الخضر والفاكهة، فضلاً عن حركة المرور العشوائى من الانتظارات.

ووفقاً لمُقترح مخطط التطوير سيتم تهذيب الطريق الموازى للترعة وتثبيت عروض الحارات المرورية، واستغلال التهذيب فى إنشاء مواقف انتظار السيارات، وعمل حارات خاصة بسير الدراجات وحارة تهدئة عند مدخل الشوارع الهامة ومدخل سوق الجملة، بالإضافة إلى إنشاء كورنيش للمجرى المائى بعمل سور، مع توحيد عرض الأرصفة وإستغلال الزوائد كمسطات خضراء وأماكن جلوس فى الأجزاء التى توجد فى ذات منسوب الشارع.

وأوصى المُخطط بضرورة التعامل مع الجسر بالتهذيب والتدبيش لحمايته من التآكل والنحر، وذلك فى حالة التعامل مع المسطاح المائى، وتخليق مجرى مائى منتظم العرض، بالإضافة إلى استغلال فرق المنسوب بين جسر الترعة ومنسوب الطريق بعمل متنزهات وأماكن جلوس وكافيتريات وأنشطة ترفيهية متنوعة.

ووفقاً للمُخطط يتم الإعداد والتجهيز لكى يكون المجرى المائى عنصر من العناصر التى تساهم فى حل مشكلة المرور والزحام، وذلك بتطويره مع الكبارى الواقعة عليه وتخليق الغاطس المناسب لإبحار الأتوبيس النهرى ليكون وسيلة مواصلات أساسية وفعالة فى المناطق السكنية المحيطة.

يُشار إلى أن ترعة المحمودية هى ممر مائى فرعى من نهر النيل يخترق مدينة الإسكندرية، وينتهى فى البحر الأبيض المتوسط، ويرجع تاريخها إلى إصدار محمد على باشا أمراً بحفرها فى 8 مايو 1807، لتبدأ من النيل قرب قرية بهبيت، لتصل مياه النيل للإسكندرية عبر البحيرة، ولتكون ممرًا مائيًا للمراكب التجارية بين الإسكندرية ونهر النيل.

وفى أبريل 1819 توقف العمل بسبب انتشار مرض الطاعون بين عمال الحفر، وكان كل من يموت يُدفن فى مكانه لكثرة الموتى، وفى يناير سنة 1820 فتحوا للترعة شرمًا بالإسكندرية على البحر، وسميت ترعة ومدينة المحمودية باسم السلطان محمود الثانى سلطان الآستانة، لأن مصر بذلك الوقت كانت ضمن الولاية العثمانية فى عصر محمد على.

بدعوى أنه إهدار لشريان مائى يمكن تطويره

ردم «الترعة» يشعل مواقع السوشيال ميديا

❐ المحافظ: 40 مليار جنيه قيمة الأراضى غير المُستغلة المطلة عليها

❐ «سعودى» : الأراضى تقدر بــ 80 مليار جنيه حال بقاء الواجهة مائية

❐ «الحريرى» يطالب بالإبقاء على الشريان المائى

المال ـ خاص

أثار مشروع محور المحمودية المرورى الجديد، جدلاً بأوساط الشارع السكندرى، تخوفاً من ردم المجرى المائى للترعة لصالح إتمام المشروع التنموى المُنتظر، والذى أطلق عليه «شريان الأمل»، بعدما أعلنت محافظة الإسكندرية عن مراحل تطوير المشروع الخمس والتى تشمل تغطية المجرى المائى للمحمودية بعدة مناطق منها، ودراسة استعواض المجرى المائى ليصبح محوراً مرورياً يسع من 6 إلى 8 حارات مرورية فى كل اتجاه.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بالانتقادات التى طالت المشروع، رغم انتظار تنفيذه لأكثر من سبع سنوات، مؤكدين رفضهم الكامل ردم ترعة المحمودية وأنه من الأفضل الإبقاء عليها واستغلالها بشكل جيد ومتطور، فى حين أن دول العالم تستغل مثل هذه الترع لإقامة مدن سكنية، والبعض الآخر ينشيء ترعاً صناعية لإقامة مشروعات استثمارية وسياحية وسكنية.

وكان أبرز رافضى آليات ردم الترعة، المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، الذى أكد أنه ليس مناهضاً لتطوير العشوائيات وفتح محاور مرورية، وطالب بوجود رؤية واستراتيجية كاملة للإسكندرية يتم تنفيذها بشكل سريع دون أن تكون جزءاً من التصور العام.

وطالب «الحريرى» بضرورة الإبقاء على الشريان المائى لترعة المحمودية، وعدم ردمها، بالتزامن مع تنظيفها وإزالة ما بها من مخالفات وقمامة وحيوانات نافقة، فضلاً عن إزالة جميع التعديات على طريق المحمودية وتخطيطه بشكل علمى مدروس يحافظ على أرواح المواطنين الذين يعبرون الطريق كل ثانية ويزيد السيولة المرورية.

وشدد على ضرورة وجود أولويات واضحة ومحددة من جانب الدولة، لحسن استثمار الموارد المالية الضئيلة، بما يضمن أفضل وأسرع عائد ينعم به قطاع واسع من المواطنين.

وفى سياق متصل اعتبر الدكتور هشام سعودى، أستاذ التخطيط والعمارة، وعميد كلية الفنون الجميلة السابق، خلال تصريحاته، لـ «المال»، أنه لا يوجد مُبرر لتغطية الترعة بداعى تنفيذ توسعات للطرق، موضحاً أن المساحات المتاحة حول الترعة، سواء لعمل طرق أو مونوريل، متاحة دون إهدار للترعة ومسطاحها.

واستشهد «سعودى» بتطوير جزء كبير من ترعة المحمودية مُسبقاً بطرق ضمت أربع حارات شمالاً وجنوبا، وباتجاهات دوران و«كبارى»، مؤكداً أنه لم يتم إدارتها مرورياً بصورة صحيحة، وأنه يمكن استكمال التطوير دون المساس بالترعة ومسطاحها والحفاظ عليها كواجهة مائية تسعى دول كثيرة لاستثمارها لتكون رئة للمدينة والسكان.

ورأى «سعودى» أن الزعم بأن الترعة بؤرة للقمامة وتلوث للبيئة، «أمر إدارى وتنفيذ القانون»، ولم يكن مُبرراً لإهدار قيمة عمرانية وتراثية للمدينة، متطرقاً لما أفصح عنه المسئولون بأن هناك أراضى للدولة مُطلة على الترعة تُقدر قيمتها بـ 40 مليار جنيه، قائلاً «من الممكن أن تُباع بما يقرب من 80 مليار جنيه فى حال إطلالتها على واجهة مائية».

فيما أكدت المهندسة جيلان منصور، المُقيمة العقارية، دعمها للرافضين بردم أجزاء من ترعة المحمودية، مؤكدة أن هناك دولاً تُنشئ بحيرات وترعاً صناعية لإقامة منتجعات سياحية عليها ومجتمعات عمرانية ذات طابع بيئى متميز، وأن ردم الترعة أمر لم يتقبله مواطنو الثغر بغض النظر عن البُعد البيئى الذى يطوله الضرر على إثر ذلك القرار.

يُشار إلى أن المناطق التى يتم فيها ردم الترعة ستكون أسفلها خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير، ومناسب لكمية المياه، لضمان مرور مياه الترعة بالأسفل من منطقة لأخرى، ووفقاً لمحافظ الإسكندرية محمد سلطان، من المُقرر أن تكون هناك دراسة لتأمين محطات المياه، وإنشاء أول شبكة صرف مطر منفصلة عن محطات الصرف الصحى ، للعمل على منع ارتفاع مناسيب المياه بالمحطات خلال موسم الأمطار.

كان محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان قد لفت إلى أن بمشروع تطوير محور المحمودية من المُقرر أن يبدأ من الحدود الإدارية للمحافظة بالكيلو 56 من مخرج ترعة راكتا شرق المدينة وحتى المصب غرب المدينة بالكيلو 77.1 ، بطول 21.1 كم، ليتم ربطه بـ 25 محوراً فرعياً فى نطاق الإسكندرية، والذى سيسهم بشكل كبير فى حل مشكلة الاختناق المرورى بالشوارع الرئيسية بالمحافظة.

ولفت «سلطان» إلى أنه تم حصر الأراضى والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية والتى تبلغ مساحتها 2 مليون و 117 ألفاً و 239 متراً مربعاً، على مسار الترعة، بقيمة 43 مليار جنيه تقريباً، مشيراً إلى أنها ستعمل على انتعاش الاقتصاد والاستثمار بالإسكندرية .

وأكد أن المشروع سيربط المحور المزمع إنشاؤه بالمحاور الداخلية للمدينة ، لتكوين مجتمعات جديدة صناعية فى المناطق ذات الكثافة الضعيفة ، مشيراً إلى أن خطة التنفيذ تشمل 5 مراحل بطول 21.1 كم.

ومن المُقرر، وفقاً للخطة، أن يكون عرض الطريق بين 80 و120 مترا بطول المحور المرورى الجديد ، بجانب إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبى الطريق.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من المحافظة والمنطقة الشمالية ووزارتى الرى والإسكان والقيادات الأمنية والجامعية، قاموا بعدة زيارات ميدانية منذ انعقاد مؤتمر الشباب للوقوف على أنسب مقترحات للتطوير والتحديات والمعوقات للمشروع لتذليلها وإنجاز المشروع فى الوقت المحدد له.

على خلفية قرار منع إصدار تراخيص البناء بنطاق المشروع

مخاوف من ارتفاع قيمة الأراضى الاستثمارية وتحفيز العشوائيات

❐ عقاريون: عدم تحديد نطاق زمنى لوقف التراخيص يزيد مُعدل البناء المخالف

المال ـ خاص

تزامن مع إطلاق إشارة البدء فى مشروع تطوير ترعة المحمودية، كمحور مرورى جديد لمحافظة الإسكندرية، صدور قرار تسبب فى مخاوف لدى المستثمرين العقاريين ومقاولى البناء، الذى تمثل فى وقف التعامل على إصدار تراخيص البناء فى نطاق مسطح الترعة، ووقف التعامل على الأراضى الكائنة بنطاقها.

ويعد مشروع تطوير المجرى المائى لترعة المحمودية كمحور مرورى مواز لطريق الكورنيش والحرية، نقلة نوعية فى الخريطة المرورية بالإسكندرية، إلا أنه أثار جدلاً وتساؤلات بشأن المدة الزمنية لقرار وقف تراخيص البناء، التى بموجبها يُحَدد المناخ الاستثمارى بالثغر.

واستنكر إيهاب زكريا العضو المنتدب لشركة قصر السلام للإستثمار العقارى، قرار وقف التراخيص «لمدة غير مُحددة»، موضحاً أن القرار فى حد ذاته خطوة طبيعية قبل البدء بالمشروع، لكن عدم تحديد نطاق زمنى لاستمراره، يؤدى إلى تحفيز انتشار العشوائيات، والبناء المخالف بنطاق الترعة، لاسيما أن صاحبه تأخر من جانب الجهات التنفيذية للمشروع.

ورأى “زكريا” أن الحل يكمن فى تطبيق قرار منع إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر على أن يجدد، موضحاً أن تحديد المدة الزمنية ضرورة واجبة قبل الشروع فى تطبيقه، حتى لا يؤثر على المستثمر والمواطن ومستقبل المشروع، مرجعاً ذلك إلى أن الاستثمار العقارى عبارة عن “فرص عمل” وجزء كبير من قطاع الأعمال بمصر.

ولفت إلى أن وقف التراخيص لمدة محددة لم يضر القيمة الاستثمارية للأراضى الواقعة فى نطاق ترعة المحمودية، مؤكداً أنه فى حال تطبيق القرار فى المطلق، يؤدى بدوره إلى إرتفاع أسعار الأراضى، ويعمل على تشجيع المُستثمر على الإتجاه إلى “اللاتخطيط”.

ونوه إلى أن هناك أحياء كاملة بالإسكندرية خططت بعد انتشار البناء العشوائى بها، لتعرضها قبل التخطيط لـ “تجميد التراخيص”، لعدم استيعاب الجهات المسئولة بأن المواطن فى إحتياج دائم لوحدات سكنية فى سوق يحكمه العرض والطلب.

وإستشهد بمناطق فى الثغر تعرضت لمثل تلك القرارات من خلال وقف التراخيص لحين التخطيط، إنتشرت فيها العشوائيات، أبرزها المنطقة المطلة على محور التعمير والمتوقفة لحين تخطيطها، ومنطقة مدخل الطريق الزراعى خلف منطقة سموحة، والمتوقفة منذ أعوام لحين التخطيط، لافتاً إلى أن المسئول لابد وأن يدرك أن المدينة تعانى من زيادة سكانية دون وجود للتوسعات الأفقية.

يُشار إلى أنه سوف يتم البدء بالعمل فى تطوير محور المحمودية خلال أيام، على أن ينتهى العمل خلال 6 أشهر حد أقصى، والمُقرر أن يكون بطول ترعة المحمودية، بما يقرب من 21 كلم، يربط أغلب أحياء الإسكندرية.

وعلى جانب أخر أكدت جيلان منصور، المقيمة العقارية، أن القرار إجراء طبيعى، وفقاً للتعديات التى صاحبت المحور الشريطى لتفادى إعاقة اسكتمال المشروع، مؤكدة أنه سيعمل على إرتفاع أسعار الأراضى بنطاقه.

وأشارت إلى أن القرار “أولي” ومن المقرر إصدار قرارات لاحقة بشأن آلية تعويض المتعديين على نطاق المحور المرورى الجديد، فضلاً عن تحديد النطاق الزمنى لقرار وقف تراخيص البناء، لافتة إلى أن المشروع ضخم، وله عدة جوانب يجب دراستها بدءاً من تحديد فترة وقف التراخيص، وحتى مراعاة مرور المحور بالأراضى الزراعية وكيفية التعامل معها.

وطالبت بضرورة إنشاء لجنة من جانب المحافظة لردع المخالفات، ومتابعتها لخطوات المشروع مع الأحياء، لإزالة المعوقات، ومكونة من استشاريين وخبراء، قبل، وأثناء، وبعد تنفيذ المشروع، لضمان اكتماله دون معوقات.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع من إحدى المشروعات التى صدق عليها رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الرابع للشباب الذى عقد بالإسكندرية، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام الجارى، الذى يعد شريانا مرورياً حيوياً، لحل مشكلة التكدس المرورى، والازدحام بالإسكندرية، بعد أن عانت الترعة من الإهمال والتخريب فى الأعوام الأخيرة.