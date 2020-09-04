ننفرد بقائمة الخمس الكبار بسوق التأمين الأردنية حتي نهاية يوليو (جراف)

إستحوذت خمس شركات، بسوق التأمين الأردنية ، علي 44.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة علي مستوي السوق، بنهاية شهر يوليو من العام الجاري 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو الماضي- ، بقيمة 159.5 مليون دينارأردني، فيما توزعت النسبة الباقية البالغة 55.4% علي باقي الشركات، البالغ عددها 19 شركة.

قائمة الخمسة الكبار بسوق التأمين الأردنية

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن ، الإتحاد الأردني لشركات التأمين – حصلت المال علي نسخة منها- تضم قائمة الشركات الخمس، كلًا من الشرق العربي للتأمين ” gig”، و”التأمين الأردنية” ، و”سوليدرتي- الأولى للتأمين” ، بالإضافة الي “الشرق الأوسط للتأمين” و” النسر العربي للتأمين”.

وبلغ نصيب شركة الشرق العربي للتأمين “gig” من الأقساط المكتتبة، في السوق الأردنية، بنهاية يوليو من العام الجاري 52.6 مليون دينار تقريبًا ، مقابل 34.7 مليون دينار تقريبًا لصالح شركة التأمين الأردنية، فيما حلت شركة سوليدرتي- الأولي للتأمين، في المركز الثالث، بين قائمة الكبار الخمس، بأقساط مكتتبة بلغت 25.8 مليون دينار تقريبًا، تلتها شركة الشرق الأوسط للتأمين، بحصيلة أقساط مكتتبة بلغت 24.4 مليون دينار تقريبًا ، وأخيرًا 22.1 مليون دينار تقريبًا لصالح شركة النسر العربي للتأمين.

358.3 مليون دينار حصيلة السوق الأردنية من أقساط التأمين بنهاية يوليو

وكشفت “المال” عن نتائج سوق التأمين الأردنية، بنهاية يوليو من العام الجاري، وحققت الشركات – البالغ عددها 24 شركة ، محفظة أقساط مكتتبة ،بلغت 358.3 مليون دينار أردني، في نهاية يوليو 2020 ، مقارنة بـ 368.8 مليون دينار تقريبًا ، في نهاية يوليو 2019 ، بإنخفاض قيمته 10.5 مليون دينار تقريبًا2.8%.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، دائرة الدراسات والتدريب ، بالإتحاد الأردني لشركات التامين ، بلغ رصيد شركات التأمين التكافلي- وعددهم شركتين- ، من الأقساط المكتتبة في نهاية يوليو الماضي ، 42.7 مليون دينار ، مقارنة بـ 42 مليون دينار، هي إجمالي نصيبها من الأقساط المُكتتبة في يوليو 2019 ، بزيادة تصل الي 700 ألف دينار، بنسبة نمو تصل الي 1.6%.

شركات التأمين الأردنية تُسدد 221.6 مليون دينار في 7 شهور

في سياق مواز، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات، التي سددتها شركات التأمين، بالسوق الأردنية، 221.6 مليون دينار، في نهاية يوليو من العام الحالي 2020 ، مقارنة بـ 276.8 مليون دينار، تعويضات مٌسددة في يوليو من العام الماضي 2019 ، بنسبة إنخفاض تصل الي 19.9% ، بقيمة 55.2%.

وبلغ نصيب شركات التأمين التكافلي، من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، في نهاية يوليو 2020 ، ما قيمته 24.9 مليون دينار، مقابل 30.2 مليون دينار سددتها نفس الشركات، في يوليو 2019 ، بإنخفاض قيمته 5.3 مليون دينار ، وبنسبة 17.7%.

الجراف التالي، يوضح أكبر خمس شركات تأمين ، في السوق الأردنية، من حيث الحصة السوقية في الأقساط المكتتبة، بنهاية يوليو من العام الجاري 2020.