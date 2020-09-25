ننفرد بقائمة الخمس الكبار بسوق التأمين الأردنية حتي نهاية أغسطس(جراف)

إستحوذت خمس شركات، بسوق التأمين الأردنية ، علي 45% من إجمالي الأقساط المكتتبة علي مستوي السوق، بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية أغسطس الماضي- ، بقيمة 183.6 مليون دينارأردني، فيما توزعت النسبة الباقية البالغة 55% علي باقي الشركات، البالغ عددها 19 شركة.

قائمة الخمسة الكبار تضم الشرق العربي والأردنية والنسر وسوليدرتي والشرق الأوسط

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن ، الإتحاد الأردني لشركات التأمين – حصلت المال علي نسخة منها- تضم قائمة الشركات الخمس، كلًا من الشرق العربي للتأمين ” gig”، و”التأمين الأردنية” ، و” النسر العربي للتأمين”، بالإضافة الي “سوليدرتي- الأولى للتأمين” ،و “الشرق الأوسط للتأمين”.

58.5 مليون دينار تؤهل الشرق العربي لصدارة سوق التأمين الأردنية

وبلغ نصيب شركة الشرق العربي للتأمين “gig” من الأقساط المكتتبة، في السوق الأردنية، بنهاية أغسطس من العام الجاري 58.5 مليون دينار تقريبًا ، مقابل 38.4 مليون دينار تقريبًا لصالح شركة التأمين الأردنية.

وحلت شركة النسر العربي للتأمين ، في المركز الثالث، بين قائمة الكبار الخمس، بأقساط مكتتبة بلغت 31.6 مليون دينار تقريبًا، تلتها شركة سوليدرتي- الأولي للتأمين الشرق الأوسط للتأمين، بحصيلة أقساط مكتتبة تجاوزت 28.5مليون دينار ، وأخيرًا 26.6 مليون دينار تقريبًا لصالح شركة الشرق الأوسط للتأمين.

407.9 مليون دينار حصيلة السوق الأردنية من الأقساط المُكتتبة بنهاية أغسطس الماضي

وكشفت “المال” عن نتائج سوق التأمين الأردنية، بنهاية أغسطس من العام الجاري، وحققت الشركات – البالغ عددها 24 شركة ، محفظة أقساط مكتتبة بلغت 407.9 مليون دينار، مقابل 414.4 مليون دينار، في نهاية أغسطس 2019 ، بنسبة إنخفاض تصل الي 1.6%.

وحققت شركات التأمين التكافلية- البالغ عددها شركتان- 46.5 مليون دينار، مقابل 47 مليون دينار خلال فترتي المقارنة ، بإنخفاض نسبته 1.1%، بنهاية أغسطس من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق .

11.4 % نصيب شركات التأمين التكافلي من أقساط السوق الأردنية

وبلغ نصيب شركات التامين التكافلي، من إجمالي الأقساط المكتتبة ، في السوق الأردنية 11.4% بنهاية أغسطس من العام الجاري 2020.

الجراف التالي، يوضح أكبر خمس شركات تأمين ، في السوق الأردنية، من حيث الحصة السوقية في الأقساط المكتتبة، بنهاية أغسطس من العام الجاري 2020.