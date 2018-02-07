ننفرد بقائمة التحالفات المتنافسة على مونوريل أكتوبر والعاصمة الإدارية والقطار السريع

8 منها صينية.. و7 تركية عروض إيرانية وأوكرانية وبرتغالية.. وكونسورتيوم روسى كازاخستانى وآخر إيطالى «وادى النيل» و«أوراسكوم» تنضمان عبر التعاقد من الباطن ومكتب «سرى الدين» مهتم بتنفيذ الاستشارات القانونية كتب ـ أحمد عاشور: حصلت «المال» على القائمة الكاملة للتحالفات الدولية…

8 منها صينية.. و7 تركية

عروض إيرانية وأوكرانية وبرتغالية.. وكونسورتيوم روسى كازاخستانى وآخر إيطالى

«وادى النيل» و«أوراسكوم» تنضمان عبر التعاقد من الباطن ومكتب «سرى الدين» مهتم بتنفيذ الاستشارات القانونية

كتب ـ أحمد عاشور:

حصلت «المال» على القائمة الكاملة للتحالفات الدولية التى تقدمت بمستندات التأهيل لمناقصة إقامة وتمويل وتشغيل مونوريل «قطار معلق» مدينة 6 أكتوبر، ومونوريل العاصمة الإدارية الجديد، والقطار الكهربائى السريع العلمين – العين السخنة «ركاب وبضائع»، التى تم طرحها من وزارتى النقل والإسكان، كأول دخول للقطاع الخاص فى مشروعات السكك الحديدية بالسوق المحلية.

وأظهرت القائمة- التى ضمت 23 تحالفاً- إقبالا كبيرا من الجانب الصينى، مع تقدم 8 تحالفات من بكين للتأهل للمشروعات المطروحة، بينما احتلت الشركات التركية المركز الثانى عبر 7 تحالفات، كما تقدمت شركة إيرانية، بجانب عروض من شركة أوكرانية وأخرى برتغالية وتحالفات متنوعة من روسيا وإيطاليا وكازاخستان.

وعلمت «المال» أن شركتى «وادى النيل» و«أوراسكوم للإنشاءات» من المقرر أن يتنافسا على المشروع، من خلال الدخول كمقاول من الباطن مع الشركات العالمية.

وتبعاً للقائمة التى حصلت «المال» على نسخة منها، تقدمت «آريانا» للسدود والأنفاق الإيرانية للتأهل للمشروعات، ولديها 4 شركات تابعة فى قطاعات مختلفة، من بينها البنية التحتية، كما تمتلك مكاتب تمثيل فى 5 دول، من بينها الإمارات وكوريا الجنوبية والصين.

وتقدمت شركة «لينا إنجينهاريا كونستروكوز» البرتغالية، التى تعمل فى البنية التحتية والعقارات والسياحة، ولها سابقة أعمال فى العديد من الدول، مثل المكسيك والمملكة المتحدة والمغرب وموزمبيق.

وشملت العروض التركية شركة «TVE تيكاريت» القابضة، و«سيزا إينسان سان» التى تصنف ضمن أقوى 300 شركة فى قطاع المقاولات عالميا، وكذلك “HGG إينسات أنونيم سيركيتي” التى تعمل منذ أكثر من 50 عاما فى مشاريع الطرق.

ومن بين الشركات التركية المتقدمة أيضا «ليماك إينسات سانيا تيكاريت» التى لديها سابقة أعمال بنحو 6.5 مليار دولار فى المطارات والطرق والسدود، و”بولات يول يابى سنايا” التى تأسست عام 1975 وتعمل فى قطاعات البنية التحتية والطاقة.

وتحالفت شركة «سانياى تيكاريت» التركية مع «JV إستالدى» الإيطالية للتأهل للمشروع، وتقدم مكتب “OZDEMIR & OGUN” الذى يعمل فى إسطنبول للتأهل أيضا.

وفى سياق متصل، تقدمت شركة «ألتكوم» الأوكرانية لتشييد الطرق للمنافسة، كما تحالفت “كولاجير” للبناء الكازاخستانية مع «ABZ» دورستروى الروسية، وكذلك “Todini” الإيطالية للإنشاءات التى نفذت العديد من المشاريع بتمويل من البنك الأوروبى والبنك الدولى فى الجزائر وروسيا، مع “SMS” الكازاخستانية.

وضمت الشركات المتقدمة للتأهل على مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والقطار السريع “أزفيرات” للإنشاءات التى تعد من أهم شركات المقاولات فى أذربيجان.

ومن الصين تقدمت مجموعة “تشايناجيزهويا” التى نفذت أكثر من 2000 مشروع بناء ومحطات للطاقة وخطط للسكك الحديدية، بجانب مجموعة «شين جيانج بيكسن» للطرق والجسور، ومجموعة «هواشى إنتربرايريس»، وشركة «سيفيل إنجيرينج كونستراكشن» و«ميتالورجيكال كوربوريشن أوف تشاينا ليمتد»، كما تحالفت شركة SCG الصينية، التى تعمل فى نحو 100 دولة، مع نظيرتها “seiser” الكازاخستانية.

واشترطت وزارتا النقل والإسكان أن يكون لدى الشركات المتقدمة للتأهل سابقة خبرة فى مشروعات مماثلة، وتوافر القدرات المالية، كما ينغى ألا يقل حجم الأعمال المنفذة للشركات المتقدمة عن 5 مليارات يورو، وأن تكون قد نفذت مشروعات مماثلة لا تقل قيمتها عن مليار يورو.

وعلمت «المال» أن 3 مكاتب استشارية، ممثلة فى «خطيب وعلمى» و«دار الهندسة» و«سيسترا» للاستشارات، تقدمت بالعروض لتولى إعداد الدراسات الاستشارية للمشاريع، بينما يوجد اهتمام واسع من مكتب «سرى الدين» وشركاه لتقديم الاستشارات القانونية.