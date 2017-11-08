ننفرد ببنود بالشراكة الأولى لاستغلال 5.5 مليون متر باقتصادية القناة

❐ سداد 2 دولار خطاب ضمان عن كل متر.. و3.5 مليار استثمارات متوقعة أحمد عاشور أظهر عقد الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مع التحالف الذى يضم شركة «بولاريس للتنمية الصناعية»، وشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، ورجل الأعمال محمد قاسم، حصول…

❐ سداد 2 دولار خطاب ضمان عن كل متر.. و3.5 مليار استثمارات متوقعة

أحمد عاشور

أظهر عقد الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مع التحالف الذى يضم شركة «بولاريس للتنمية الصناعية»، وشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، ورجل الأعمال محمد قاسم، حصول الهيئة على %14 من عوائد تخصيص الأراضى للمستثمرين، بنظام حق الانتفاع، بحد أدنى 600 جنيه للمتر سنويا، أو 5 ملايين جنيه سنويا حصة من اجمالى الأراضى المخصصة للمستثمرين حتى الانتهاء من كامل التعاقدات على الأراضى.

ومن المقرر أن يقوم تحالف «بولاريس للتنمية الصناعية»، بتطوير الأراضى المخصصة وإعادة طرحها على المستثمرين لإقامة مشروعات فى قطاعات مختلفة.

وقال مصدر مسؤول فى الهيئة لـ«المال»، إن التحالف يسدد 2 دولار خطاب ضمان للمتر، وجنيه وربع عن كل متر مربع سنويا رسوم انتفاع، لحين الانتهاء من توصيل المرافق للمشروع، والبدء فى سداد تلك الرسوم من تاريخ استلام الأراضى رسمياً من الهيئة الاقتصادية.

ومن المقرر أن يسترد التحالف قيمة خطاب الضمان بعد الالتزام بشروط العقد.

قال محمد قاسم، عضو التحالف الذى تقوده

شركة بولاريس للتنمية الصناعية، مع شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، وشركة سياك، إنه يستهدف جذب 3.5 مليار دولار لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، من خلال تطوير 5.5 مليون متر مربع،وهو ما كشفت عنه «المال» صباح أمس الثلاثاء، على لسان مصدر مطلع.

وذكر قاسم، أن المشروع يستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل مباشرة، منها 40 ألفًا بالمنطقة.

وقال باسل شعيرة، رئيس مجلس إدارة شركة بولاريس للتنمية الصناعية لـ«المال»، إن البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع يشمل 15 عامًا لافتاً إلى أن مكتب «طاحون للاستشارات القانونية»، أعد صياغة العقد القانونى للمشروع.

وذكر شعيرة أن الجدول الزمنى للمرحلة الأولى 3 أعوام، بداية من استلام الأراضى.