ننفرد بالتفاصيل الكاملة لعموميات توابع القابضة للتأمين اليوم.. وحقيقة إقرار لائحة أجور العاملين بالأعمال العام

تعقد الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إجتماعًا لجمعياتها العمومية ، اليوم الإثنين ، لإعادة تشكيل مجالس إداراتها، للتوافق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، بالقانون 185 لسنة 2020.

حقيقة إقرار اللائحة الموحدة للأجور في عموميات اليوم

ونفي مسئول تأميني بارز، بالشركة القابضة للتأمين، ما تردد عن إقرار القابضة أو شركاتها التابعة ، في الجمعيات العمومية التي ستُعقد خلال سويعات، لللائحة الموحدة لأجور العاملين بكل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأشار ، في تصريحات إختص بها “المال” ، إلي أن جدول أعمال عموميات الشركات التابعة، يتضمن بندًا واحدًا ، وهو إعادة تشكيل مجالس الإدارات للتوافق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام.

مهلة حتي منتصف الشهر لتلق ملاحظات شركات قطاع الأعمال العام علي لائحة الأجور الموحدة

وكشف المصدر، أن وزارة قطاع الأعمال العام، أرسلت فعليًا ، الأسبوع الماضي، “مسودة” اللائحة الموحدة للأجور، لكل من الشركات القابضة الخاضعة لولايتها، وكذا للجان النقابية للعاملين بتلك الشركات، لإبداء الملاحظات عليها، وإرسال تلك الملاحظات في موعد غايته منتصف الشهر الحالي .

من ناحية أخري، أكدت مصادر وثيقة الصلة بملف اللائحة الموحدة لأجور العاملين ، بشركات قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تضع في إعتبارها مصالح العاملين، وأنه سيتم الأخذ بكافة الملاحظات التي سيتم إرسالها من قبِل اللجان النقابية والشركات القابضة.

الإعلان عن تعيين أحمد عبد العزيز عضوًا منتدبًا لمصر حياة

في سياق متصل، علمت “المال” أن الجمعية العمومية لشركة مصر لتأمينات الحياة، ستقرر تعيين الدكتور أحمد عبد العزيز، عضوًا منتدبًا للشركة، وتعيين رئيس مجلس إدارة جديد، سيُعلن عنه اليوم ، للتوافق مع قانون قطاع الأعمال العام، الذي فصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب. أحمد عبد العزيز

الإبقاء علي حجازي بلتاجي ممثلًا عن العاملين بمجلس إدارة مصر حياة وخروج يوسف وحافظ من التشكيل

ومن المقرر الإبقاء علي حجازي بلتاجي ، كعضو مجلس إدارة ممثلًا عن العاملين، وخروج كلِ من صلاح يوسف وعادل حافظ، عضوا مجلس الإدارة كممثلين عن العمال.

واشارت مصادر وثيقة الصلة بمصر حياة ، أن بقاء حجازي بلتاجي في مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة، مرتبط بكونه صاحب أعلي الاصوات في الانتخابات التي أجريت مايو 2018 . حجازي بلتاجي

ونصت تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2020 ، على أنه يستمر الحاصل على أعلى الأصوات من ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات التابعة عضوا بمجلس الإدارة لباقي مدته.

تشكيل مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة الحالي قبل التعديلات

ويضم مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة الحالي، كلًا من، الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة، ومحمد مصطفي عبد العال سليم، العضو المتفرغ لشئون التأمين، بالاضافة الي عضوية كل من ، الدكتور خالد عبد العزيز حجازي، وحجازي بلتاجي عبد الرازق، وعادل محمد حافظ، وسامي فودة.

مؤمن مختار عضوًا منتدبًا لمصر للتأمين وتعيين رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة

وفيما يخص شركة مصر للتأمين، أكد المصدر أن الجمعية العمومية، ستعتمد تعيين مؤمن مختار عضوًا منتدبًا، وتعيين رئيس مجلس إدارة جديد، سيُعلن عنه اليوم ، للتوافق مع قانون قطاع الأعمال العام، الذي فصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب. مؤمن مختار

وكشف أنه فيما يخص عضو مجلس الإدارة ، الذي سيمثل العاملين ، فإنه وفقًا لنتائج الإنتخابات التي أجريت عام 2018 ، حصل قاسم نصار، علي أعلي الأصوات ، لكن بعد تعيينه مؤخرًا نائبًا لرئيس القابضة للتأمين ،فإنه كان مقررًا إختيار أحد العضوين الأخرين بمجلس إدارة مصر للتأمين، ممثلًا عن العاملين بالشركة.

قاسم نصار

مفارقة في الإعلان عن ممثل العاملين بمصر للتأمين في مجلس الإدارة والشركة تلجأ للقوي العاملة

وأوضح المصدر، أن المفارقة، أن كلا العضوين، قد حصل علي أصوات متساوية في الإنتخابات الأخيرة، لافتا إلي أن مصر للتأمين خاطبت وزارة قطاع الأعمال العام، لإستطلاع رأي وزارة القوي العاملة، حول آلية التغلب علي هذه المعضلة، مؤكدًا أن الإعلان عن عضو مجلس الإدارة الذي سيمثل العاملين بمصر للتأمين، سيتم فور وصول رأي القوي العاملة.

بقاء الأعضاء المتفرغين للتأمين والمالية في مواقعهم

وإنتهي المصدر إلي بقاء أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين لشئون التأمين ، والشئون المالية، في الشركات التابعة للقابضة- سواء في مصر للتأمين أو مصر حياة – ، في مواقعهم دون أية تغييرات. خالد عبد الصادق

ويضم مجلس إدارة مصر للتأمين الحالي، كلًا من ، مؤمن مختار ، رئيس مجلس الإدارة، وخالد عبد الصادق، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون التأمين، وعلاء الدين أحمد علي حسن، عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون المالية والاستثمار، وعضوية كلِ من ، باسل رحمي، وخالد محمد مصطفي، وطارق أحمد إسماعيل، ومحمد محمود السيد الدسوقي، وباسم محمد عبد العليم بركات، وورمضان إبراهيم أحمد.