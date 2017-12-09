ننشر نص كلمة وزيرة الاستثمار بختام مؤتمر أفريقيا 2017

أحمد عاشور ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الكلمة الختامية لمؤتمر أفريقيا 2017. وفيما يلي نص كلمة الوزيرة: "الأمل والإرادة والإصرار على تحقيق التنمية والرخاء لشعوب قارتنا هو ما شهدته مدينة شرم الشيخ، على مدار الثلاثة أيام الماضية،…

أحمد عاشور

ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الكلمة الختامية لمؤتمر أفريقيا 2017.

وفيما يلي نص كلمة الوزيرة:

“الأمل والإرادة والإصرار على تحقيق التنمية والرخاء لشعوب قارتنا هو ما شهدته مدينة شرم الشيخ، على مدار الثلاثة أيام الماضية، فى فعاليات منتدى إفريقيا 2017، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

لقد سعدنا جميعًا بتواجد هذا الجمع المتميز من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمستثمرين والشباب من رواد الأعمال، إلى جانب رؤساء المنظمات الإقليمية والتجمعات الإفريقية، وبلغ عدد المشاركين 3000 مشارك من إفريقيا والعالم.

وأضافت الوزيرة، أن الجلسات واللقاءات كانت فرصة لتبادل الخبرات وعرض فرص الاستثمار فى مصر وإفريقيا، وأكدت الجلسات على أهمية التعاون فى الارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية لتنمية قارتنا خاصة فى مجالات المشروعات اللوجستية الإقليمية المشتركة، وشبكات الربط والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، وكل ذلك يجعلنا أكثر تفاؤلًا بالمستقبل.

بدأنا بالشباب فى يوم ريادة الأعمال، وناقشنا التحديات والفرص وعرض الشباب مبادرات متميزة لمشروعات ناشئة، وأكد الرئيس على أن الشباب هم أعلى ما نملك من ثروة ومصدر طاقة لا ينضب، ولذلك فإن من أولوياتنا دعم رواد الأعمال، خاصة من يقدم حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه القارة فى شتى القطاعات، وهو ما يعيد التأكيد على مبادرة سيادته بإنشاء أول مركز إقليمى لريادة الأعمال فى إفريقيا.

السيدات والسادة

لقد لمسنا اهتمامًا من الجميع بدعم مبادرات التكامل الاقليمى بين دول القارة وتذليل كافة العقبات للوصول إلى ذلك، وأوجز أهم التوصيات فيما يلى:

1-زيادة التكامل الاقتصادى وتشجيع ضخ استثمارات جديدة فى بلادنا الإفريقية، لرفع معدلات النمو الاقتصادى والتنمية.

2-إقامة مشروعات مشتركة خاصة فى مجال البنية الأساسية لتدعيم الاستثمار والتبادل التجارى بين دول القارة.

3-تعزيز دور القطاع الخاص الإفريقى بين هيئات الاستثمار من أجل زيادة معدلات الاستثمار داخل دول القارة وتبادل الخبرات.

4- تنفيذ برامج محفزة لريادة الاعمال وتبنى مبادرات لاتحاة التمويل لزيادة مشاركة الشباب كعماد للاقتصاد الإفريقي حالياً.

5-تمكين المرأة فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى كعنصر فعال فى عملية التنمية فى إفريقيا وكمحور أساسى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

وتابعت: في ختام أعمال هذا المؤتمر الناجح فإن مصر تؤكد لكم جميعًا، وإفريقيا أرض الفرص ومستقبل الاستثمار للعالم، وكما قلت سابقاً أنها بالفعل قارة الحياة.