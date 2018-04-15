ننشر نص قانون الحكومة للتحفظ على أموال الجماعات والكيانات الإرهابية

ياسمين فوازحصلت "المال" على نسخة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها، والذي ناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب.وتتضمن مواد مشروع القانون إنشاء لجان قضائية تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية ا

ياسمين فواز

حصلت “المال” على نسخة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها، والذي ناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وتتضمن مواد مشروع القانون إنشاء لجان قضائية تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص “إرهابيين”، وحددت مكان اجتماعات اللجنة.

وينظم المشروع تشكيل اللجنة القضائية التى تتولى تنفيذ الأحكام محددة تشكيلها من قضاء يتبع فى اختيارهم السمة المتبعة فى مجال العمل القضائى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء ولهم كافة الحقوق المالية المقررة شاملة كافة الحوافز والبدلات.

وحدد القانون اللجنة القضائية لتنفيذ الأحكام وحصر الأموال الخاصة بالكيانات الإرهابية، واتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها، والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها.



