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ننشر نسب مساهمات أنشطة التأمين السعودي في إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2020 (جراف)

شهدت إرتفاعات جماعية رغم إنخفاض إنفاق الفرد علي التأمين
ماهر أبو الفضل 10:09 ص, الجمعة, 25 يونيو 21 10:09 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

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كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

نجح قطاع التأمين السعودي ، في زيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي عام 2020، مقارنة بنسب مساهماته في 2019، إلا أنها –اي نسب المساهمة- لازالت منخفضة وفقًا لتأكيدات البنك المركزي السعودي، في تقاريره – حصلت المال علي نسخة منها-.

وفي المجمل، إرتفعت مساهمة التأمين من إجمالي الناتج المحلي السعودي، لتسجل 1.48% في 2020، مقابل 1.27% في العام السابق 2019.

في سياق متصل، نجحت فروع التأمين بالسوق السعودية، في زيادة مساهماتها في الناتج الإجمالي المحلي، حيث رفع نشاط التأمين الصحي، مساهمته في الناتج المحلي ليصل الي 0.87% بنهاية 2020، مقابل 0.76% في 2019.

ورفع قطاع تأمين المركبات مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، ليصل الي 0.32% في 2020، مقابل 0.29% في 2019، فيما إرتفعت نسبة عمق التأمين إلي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بشكل طفيف في 2020، لتصل الي 1.92% مقابل 1.85% في 2019.

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وعلي النقيض، إنخفضت كثافة التأمين– أي متوسط إنفاق الفرد علي خدمات التأمين- بشكل طفيف لتصل الي 1.095 ريال في نهاية 2020، مقابل 1.107 ريال نهاية العام السابق 2019.

وشهدت نسبة مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي في السوق السعودي، تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، في الفترة من 2016 حتي نهاية 2020.

وطالت نسب الإنخفاض ، نسب المساهمة – أو ما يُعرف بالسوق السعودي بعُمق التأمين- في الناتج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ويُعرف عمق التأمين- أو نسب المساهمة- بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة، إلي إجمالي الناتج المحلي، أما عمق التأمين غير النفطي، فهو نسبة إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة، إلي إجمالي الناتج المحلي.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي السعودي– حصلت المال علي نسخة منها- تراجعت نسبة مساهمة التأمين في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 1.54% في 2016 لتصل الي 1.48% في نهاية 2020.

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أما نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي، فتراجعت من 2.06% في 2016 لتصل الي 1.92% في نهاية 2020.

وفي المُجمل، شهد قطاع التأمين، بالسوق السعودي، نموًا بلغت نسبته 2.3% في أقساطه المُكتتبة خلال عام 2020 ، مقارنة بالعام السابق 2019، ليصل الي 38.8 مليار ريال، مقابل 37.9 مليار ريال، خلال عامي المقارنة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من البنك المركزي السعودي، إستحوذ فرع التأمين الصحي علي النصيب الأكبر من الأقساط المُكتتبة، في نهاية 2020، بقيمة 22.8 مليار ريال، بنسبة 58.9%.

وحل فرع التأمين العام، في المركز الثاني، بين قائمة فروع التأمين بالسوق السعودي، من حيث الأقساط المُكتتبة، بقيمة 14.7 مليار ريال ، بنسبة 37.9% ، تلاه فرع تأمين الحماية والإدخار، بنسبة 3.2% .

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الجراف التالي، يوضح نسبة مساهمة التأمين الكلي ونسب فروعه في إجمالي الناتج القومي عامي 2020 و2019.

الجراف التالي، يوضح تطور مساهمة التأمين في إجمالي الناتج القومي بالسوق السعودي، خلال الفترة من 2016 حتي نهاية 2020.

الجراف التالي، يوضح إجمالي الناتج القومي السعودي، خلال الفترة من 2016 حتي نهاية 2020.

الجراف التالي، يوضح تطور مساهمة التأمين في إجمالي الناتج القومي الغير نفطي بالسوق السعودي، خلال الفترة من 2016 حتي نهاية 2020.

الجراف التالي، يوضح إجمالي الناتج القومي الغير نفطي السعودي، خلال الفترة من 2016 حتي نهاية 2020.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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