ننشر نسب التمويلات للتحالفات المتنافسة على فحم الحمراوين

عمر سالم: علمت "المال" أن العرض المالي المقدم من التحالف الصيني/ المصري شانغهاي إليكتريك ودونج فانج مع حسن علام للإنشاءات يتضمن تمويل بنسبة 27٪ تدفع بالجنيه المصري بتعظيم دور المكون المحلي الخاص بمحطة فحم الحمراوين. وقالت مصادر مسئولة إن التحالف الياباني المصري بقيادة ميتسوبيشي أوراسكوم السو

عمر سالم:

علمت “المال” أن العرض المالي المقدم من التحالف الصيني/ المصري شانغهاي إليكتريك ودونج فانج مع حسن علام للإنشاءات يتضمن تمويل بنسبة 27٪ تدفع بالجنيه المصري بتعظيم دور المكون المحلي الخاص بمحطة فحم الحمراوين.

وقالت مصادر مسئولة إن التحالف الياباني المصري بقيادة ميتسوبيشي أوراسكوم السويدي أو عرض شركة جنرال إليكتريك، تضمن عرضهما 100٪ تمويل أجنبي وبدون اَي عملة محليه في العرض.

وكان 3 تحالفات تقدمت بعروضها المالية 14 فبراير الجاري للمنافسة على محطة توليد كهرباء فحم الحمراوين على ساحل البحر الاحمر بقدرة 6600 ميجاوات.

وأظهرت النتائج أن تحالف شركتى شنغهاى إليكتريك ودونج فانج الصينيتين مع مجموعة حسن علام القابضة هو الأقل فى تكلفة إنشاء المشروع، فيما جاءت تحالف هيتاشى – ميتسوبيشى اليابانيتين مع أوراسكوم والسويدى إليكتريك المصريتين، الأقل فى تكلفة إنتاج الكيلووات / ساعة.

وفى الوقت الذى تقدمت فيه شركة جنرال إليكتريك الأمريكية بعرض مالى يتضمن تكلفة إنشاء المشروع بنحو 5.8 مليار دولار، و7 سنتات لبيع كل كيلووات ساعة، عرض تحالف شنغهاى إليكتريك ودونج فانج مع شركة حسن علام 4.4 مليار دولار تكلفة إنشاء، و5.4 سنت للكيلووات.

وتضمن عرض هيتاشى – ميتسوبيشى مع أوراسكوم والسويدى إليكتريك إنشاء المشروع بتكلفة تصل إلى 7 مليارات دولار، و4.5 سنت لبيع كل كيلووات/ ساعة.