ننشر نتائج انتخابات هيئات مكتب 3 لجان نوعية في مجلس الشيوخ

فاز النائب عبدالله الأعصر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، برئاسة اللجنة التشريعية في مجلس الشيوخ ، وفاز كلا من النائبين محمد باهر، وفاروق جرجس بوكالة اللجنة.

كما أسفرت انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت منذ قليل، عن فوز النانب محمد شوقي، بأمين سر اللجنة، وحرص أعضاء اللجنة على التقاط الصور التذكارية بعد الانتهاء من الانتخابات.

كما فاز المهندس عبدالسلام مصطفي الجبلي، برئاسة لجنة الزراعة، و النائبين عمرو نبيل ومحمد أحمد ماهر السباعي بالوكالة ، و النائب جمال أبو الفتوحبأمانة السر.

كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

كان المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ تفقد منذ قليل للتأكد من انتظام سير انتخابات النوعية والبالغ عددها 14 لجنة برلمانية.

يشار إلى أن اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ ، هي الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس ، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

بالإضافة إلي دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.ومناقشة التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية ، و التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى ، و مسائل النقد والائتمان والادخار.

إكما تناقش سياسة الأجور والأسعار ، و شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفي ، و الاتفاقات الاقتصادية ، والسياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية ، وموازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية ، و موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.