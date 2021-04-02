رياضة

ننشر مواعيد مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي تضم كلا من أنجولا والجابون وليبيا
إسلام مصطفى 4:56 م, الجمعة, 2 أبريل 21 4:56 م, الجمعة, 2 أبريل 21

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي تضم كلا من أنجولا والجابون وليبيا.

وأوضح الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، أن تلك المواجهات بدور المجموعات ستقام بأكملها خلال أربعة أشهر فقط، تبدأ من يونيو المقبل وتنتهي في أكتوبر 2021.

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وجاء جدول مباريات منتخب مصر كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وأنجولا أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.

الجولة الثانية: الجابون ومصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

الجولة الثالثة: مصر وليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.

الجولة الرابعة: ليبيا ومصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021.

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الجولة الخامسة: أنجولا ومصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021.

الجولة السادسة: مصر والجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب الصدارة في العشر مجموعات حيث تُجرى قرعة وتقام خمس مباريات ليتأهل خمسة منتخبات للمونديال الذي يقام في قطر.

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بقلم إسلام مصطفى

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